بحث تمثيل الإمارات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار

المصدر: أبوظبي - البيان

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اجتمع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، مع فيليب مارتينيز، المدير التنفيذي لمجموعة إسبانيا والمكسيك ودولة الإمارات في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك للتباحث في جملة من القضايا المهمة بشأن تمثيل الإمارات في البنك، وآليات تبادل المعلومات الثنائية بشأن المشاريع والخطط الاستراتيجية.

عقد اللقاء في مقر وزارة المالية بأبوظبي، بحضور موزة المطروشي رئيس قسم المنظمات الدولية، وإنريكي أليخو نائب المدير التنفيذي لمجموعة إسبانيا والمكسيك ودولة الإمارات في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشاد يونس الخوري بجهود فيليب مارتينيز في تمثيل الإمارات ضمن اجتماعات مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشدداً ضرورة التباحث حول أولويات الدولة، والاتفاق على آليات التنسيق المشترك بشأن دور دولة الإمارات في البنك.

وناقش عدداً من المواضيع الرئيسية، منها استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمشاريع القائمة لدى البنك، فضلاً عن التباحث بشأن إمكانية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تحفيز نمو القطاع الخاص، وسبل تعيين وتدريب موظفين من دولة الإمارات في البنك. وأكد يونس الخوري أهمية مشاركة البنك في القمة العالمية للحكومات 2023، وقمة المناخ COP 28 والتي ستعقد في الإمارات 2023.

وقال: تضع قيادة الإمارات قمة المناخ COP 28 ضمن أبرز أولوياتها، لما لها من دور في ضمان النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الإقليمي المستدام للأجيال الحالية والمستقبلية، إذ تحرص الدولة وبصفتها رئيس قمة المناخ COP 28 على المتابعة الشاملة للمواضيع المرتبطة بالمناخ، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة والاستثمارات المناخية مثل الطاقة النظيفة لتحقيق النمو الاقتصادي.

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