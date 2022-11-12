«بادري» يتحول إلى منصة رقمية حصرية

المصدر: الشارقة- البيان

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أعلن برنامج «بادري» لريادة الأعمال، التابع لأكاديمية «بادري» للمعرفة وبناء القدرات - الذراع التعليمية لمؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، انتهاء البرنامج بشكله الواقعي، وانتقاله إلى منصة رقمية مفتوحة لرائدات ورواد الأعمال، وذلك بهدف تشجيع عدد أكبر من المستفيدين حول العالم على صقل مهاراتهم الريادية.

وشهد برنامج «بادري» هذا العام تخريج آخر دفعة من رائدات الأعمال، بعد تمكين أكثر من 1000 خريجة بمجموعة من المهارات المتخصصة في الأعمال والريادة، ومساعدتهنّ على تحويل أفكارهنّ إلى مشاريع تجارية ناجحة، وسيواصل البرنامج -عبر منصته الرقمية- عمله في تمكين رواد الأعمال الواعدين ومن ذوي الخبرة عبر مجموعة من الأدوات والأطر المرتبطة بالمشاريع الناشئة.

ويهدف برنامج «بادري» لريادة الأعمال الشامل، الذي انطلق بين عامي 2015-2016، إلى دعم طموحات رائدات الأعمال في المنطقة وخارجها من خلال منهجية قائمة على التدريب العملي لبناء معارفهنّ ومهارات قيادة الأعمال لديهنّ.

وتمكّنت خريجات البرنامج من إطلاق مشاريع ناجحة في مجالات متخصصة، ويشكّلن اليوم مصدر إلهام لغيرهنّ من النساء لتعزيز طموحاتهن في ريادة الأعمال من خلال صقل مهاراتهنّ المطلوبة. وقالت الدكتورة منى العلي، مديرة أكاديمية «بادري» للمعرفة وبناء القدرات: «من خلال تقديم مسارات تعليمية متعددة لرواد الأعمال الطموحين، يعمل برنامج (بادري) لريادة الأعمال على بناء الكفاءات الفردية وتمكين المشاركين من تحقيق أهداف عملية وذات مغزى، ففي إطار منصة التعلم الرقمية الحصرية الجديدة والمحسّنة، ستواصل المزيد من المستفيدين تلّقي دعم محدد ومصمم خصيصاً لبناء خارطة طريق برؤية استراتيجية وتحقيق نتائج تنعكس إيجابياً على أعمالهم».

وأكّد الدكتور رضوان رياض، نائب رئيس متنزه العلوم والتكنولوجيا الوطني، على ثقته في قدرة الشراكة التي تجمع بين «بادري» والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا الوطنية، على رعاية الطموحات الريادية للنساء.

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