«مسرعات الهند» تدعم الشركات للتوسع في أسواق الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكّدت منى سينغ المؤسسة المشاركة في شركة «مسرعات الهند» عزمها على التوسع في الإمارات وذلك بهدف دعم الشركات الهندية الناشئة الراغبة في الانطلاق أو التوسع في أسواق الدولة وكذلك بهدف تعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة في الإمارات.

وتقدم «مسرعات الهند» التي أسست قبل خمس سنوات خدمات الدعم والتوجيه ودعم تمويل رأس المال لأكثر من 150 شركة معظمها من الهند بالإضافة إلى شركات في الولايات المتحدة والإمارات وأوكرانيا منذ زمن بعيد، وهي عضو في «شبكة المسرعات العالمية».

توسع متزايد

وأضافت سينغ: نهدف إلى توجيه الشركات الناشئة الراغبة في العمل في دولة الإمارات. وحتى اليوم، نجح 70% من أعضاء «مسرعات الهند» من الشركات الناشئة لدينا حتى الآن في تحقيق أكثر من جولة تمويل. ونحن واثقون للغاية بالتوسع في دبي أيضاً حيث لاحظنا في الجولات العديدة التي قمنا بها في الإمارات طلباً من قبل الشركات الهندية على التوسع في الإمارات حيث يمكننا مساعدة الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم على القدوم إلى هنا والاستفادة محلياً في دبي. ويمكن للشركات المحلية هنا كذلك الاستفادة من شبكتنا والدعم المتمرس الذي نقدمه للشركات بدءاً من مرحلة «البذرة».

وعن معايير اختيار الشركات في «مسرعات الهند» التي حصلت على جائزة «الشركات الناشئة الوطنية» أفضل مسرّع لعام 2021 في الهند، أوضحت سينغ: «هناك معايير مثل أي سوق آخر إذ يجب أن تكون الشركة مولدة للإيرادات ولديها قاعدة عملاء، ويتراوح معدل القبول لدينا من 5-4% فقط. وحينما نتوسع في دبي سنكون كذلك انتقائيين للغاية وندعم الشركات للمضي قدماً».

آفاق الاستثماروعن آفاق الاستثمار في الشركات الناشئة وخصوصاً في ظل الظروف التي يعبر بها العالم كارتفاع التضخم وحرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة، أوضحت سينغ: «بالنظر إلى التحديات التي يواجهها العالم، فهنالك ركود يحدث في الولايات المتحدة، وبالتالي ارتفعت تكلفة المال بالتأكيد، وقد أثر شتاء التمويل هذا في معنويات المستثمرين ولكننا لاحظنا أن غالبية هذا التأثير كان أكبر في الشركات الناشئة في مرحلة التمويل المتأخرة، أو ما يعرف بجولات السلسلة B، وC، وD. ولكن نعم، هناك تأثير ضئيل ولكن الشركات الناشئة الجديدة أكثر أماناً نسبياً. نعم، المخاطرة موجودة دائماً، ولكننا في مسرعات الهند نعمل من كثب مع الشركات الناشئة وتقديم ما تحتاجه من الدعم حتى تحصل على أساساتها بشكل صحيح فهناك الكثير من عمليات الدمج التي تحدث وهناك تركيز كبير على اقتصادات الوحدة أو ربحية الشركة الناشئة».

وعن نوع التمويل الذي تقدمه «مسرعات الهند»، قالت سينغ: من التمويل الأولي إلى تمويل ما قبل السلسلة وحتى تمويل السلسلة A، أي نساعد الشركات الناشئة حتى على تمهيد الطريق إلى أربع أو خمس جولات في عملية التطور المعتادة. وبصفتنا مرشدين ومستثمرين داخل شبكتنا كذلك، فإننا نختار بشكل روتيني خيارات الأسهم أو نقدم التمويل لبعض منهم بصفتنا الشخصية أيضاً.

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