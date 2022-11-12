«دي بي ورلد» تستضيف قمة عالمية للشحن في دبي غداً

المصدر: دبي – وام

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أعلنت مجموعة (دي بي ورلد) المزود للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم استضافتها» قمة الشحن العالمية«في دبي التي تمنح قطاع سلاسل التوريد الدولية الفرصة للالتقاء في الفترة من غد الأحد وحتى 16 نوفمبر الجاري.

ويشارك عدد من الخبراء من طيران الإمارات وشركات شحن رائدة في العالم، من أجل تبادل المعلومات وتعزيز علاقاتهم لعلاج المشاكل التي تعاني منها سلاسل التوريد عالمياً.

وتهدف القمة إلى المساهمة في بناء الروابط بين ألمع العقول في سلاسل التوريد الدولية وتأتي في وقت يقع على عاتق قطاع الخدمات اللوجستية إيجاد حلول للتحديات المعقدة التي تواجه التجارة العالمية، وتتطلب أساسيات التجارة ومنها القدرة على نقل جميع أنواع البضائع إلى جميع الأماكن وأفضل المعلومات والبيانات حول مجموعة من الموضوعات بداية من الطقس وحتى آخر الأحداث الجيوسياسية.

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