العلامة التجارية «ليال» تفتتح متجراً لها في دبي هيلز مول

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت العلامة التجارية «ليال» التي تقدم منتجات العطور ومستحضرات التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة المتميزة افتتاح متجر فاخر بدبي هيلز مول، وذلك تعزيزاً للخطة الاستراتيجية للعلامة التجارية.

ويملك المتجر ويديره الموزع ومتجر التجزئة جراند ستورز وتبلغ مساحة المتجر أكثر من 1871 قدماً مربعة ويقع في الطابق الأرضي في دبي هيلز مول ويضم مجموعة واسعة من العطور المعاصرة والشرقية وعطور أرابيسك؛ ومجموعات من مستحضرات التجميل وإكسسوارات عصرية. وقال سامر أبو عيسى، نائب العضو المنتدب لجراند ستورز: متجر ليال الجديد بدبي هيلز مول فرصة لنتواصل ونخدم زبائننا. ونطمح إلى تقديم علامات تجارية فريدة تدعم جمال ونقاء المنتجات العضوية التي تطور عبر عمليات صديقة للبيئة ومستدامة، ونحن ندعم الحملة العالمية المستمرة نحو كوكب مسؤول اجتماعياً.

وقال قيس صبري، مدير عمليات متاجر ليال بالإمارات: تتمحور علامة ليال في اكتشاف أفضل نسخة من نفسك ودعمها ويجمع المتجر الجديد مجموعة مختارة من أفضل العلامات التجارية بمجال التجميل، وفريقاً من محترفي المكياج وخبراء العناية بالبشرة.

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