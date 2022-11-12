محمد رسول خوري وأولاده تفتتح متجراً لـ«لاديراخ» للشوكولاتة بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة محمد رسول خوري وأولاده ولاديراخ للشوكولاتة الافتتاح الرسمي لمتجر جديد بدبي. في دبي مول، أكبر مركز تجاري في دبي والمنطقة.

وشارك يوسف محمد رسول خوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد رسول خوري وأولاده في حفل الافتتاح، يوهانس لاديراخ الرئيس التنفيذي لشركة لاديراخ للشوكولاتة في سويسرا.

ويقع المتجر الجديد الذي تبلغ مساحته 80 متراً مربعاً في الطابق الأرضي لدبي مول، ويتميز كل عنصر من عناصر التصميم الداخلي بجماليات تعكس قيم الشوكولاتة السويسرية. ومنذ افتتاح فرعها الأول في 2016، تستمر لاديراخ بتوسيع انتشارها في دولة الإمارات. وتمتلك العلامة السويسرية للشوكولاتة الفاخرة حالياً 8 فروع بأنحاء الدولة. وتنتج لاديراخ الشوكولاتة السويسرية والحلويات عالية الجودة منذ 1962، ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة غلاروس في سويسرا، وهي مملوكة بالكامل لعائلة لاديراخ ويعمل بالشركة أكثر من 800 موظف. وتنتج لاديراخ الشوكولاتة الخام الخاصة بها منذ 2012، لتكون ضمن عدد قليل من منتجي الشوكولاتة المتميزين القادرين على ضمان جودة منتجاتهم من مرحلة حبوب الكاكاو وصولاً للمنتج النهائي.

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