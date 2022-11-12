481 مليوناً أرباح «إشراق للاستثمار» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي- البيان

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كشفت «إشراق للاستثمار» أمس عن نتائجها المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2022. واستطاعت الشركة تسجيل أعلى صافي دخل ربع سنوي لها على الإطلاق بقيمة 475 مليون درهم، بزيادة قدرها 27 ضعفاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبذلك يصل صافي الربح لفترة الـ 9 أشهر من 2022 إلى481 مليون درهم

وفي نهاية الربع الثالث، بلغت القيمة الدفترية لشركة «إشراق» 0.9238 درهم للسهم الواحد. وتتألف القيمة الدفترية بالكامل من الأصول الملموسة مثل الأصول العقارية للشركة والاستثمارات المالية. واستطاعت الشركة إحراز تقدم سريع في تسييل محفظة أراضيها، حيث نجحت خلال الشهرين الماضيين في بيع ثلاث قطع أراض بمساحة تقدر بنحو 27% من مساحة أراضيها الإجمالية، بمقابل 160 مليون درهم.

وأعلنت «إشراق» تسجيل إجمالي إيرادات تشغيلية من محفظتها العقارية بقيمة 29.5 مليون درهم عن الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر. وفي أعقاب الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، نفّذت «إشراق للاستثمار» تخفيضاً في رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة، تلتها زيادة لرأس مال الشركة الذي بَلَغَ 2.82 مليار درهم كما في الربع الثالث 2022.

وأكملت الشركة صفقة الاستحواذ على صندوق «جولديلوكس» من خلال إصدار 1.385 مليار سهم جديد، لتوسيع وتنويع استثماراتها المالية خارج قطاعي العقارات والضيافة. واكتتبت «إشراق» أيضاً بأسهم إضافية في الصندوق. وانسجاماً مع التزام مجلس الإدارة بتعزيز عوائد المساهمين، أعادت «إشراق» شراء 14.4 مليون سهم عادي إضافي بقيمة إجمالية قدرها 7.47 ملايين درهم بحلول 31 أكتوبر 2022، وذلك بعد حصول برنامج إعادة شراء الأسهم التابع لها على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع. وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «إشراق للاستثمار»: نحن على ثقة تامة بقدرتنا على مواصلة هذا الزخم وتسخيره لتعزيز الأداء المالي لـ (إشراق) وتحسين الكفاءة التشغيلية.

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