«دو» تعلن عن تعيينات جديدة في مجلسها للشباب

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، انضمام مجموعة جديدة من الأعضاء إلى مجلسها للشباب 2022، حيث تعد هذه المجموعة الدورة الخامسة من التعيينات التي يستقطبها المجلس منذ تأسيسه، والتي تهدف جميعها إلى دعم الشباب وتمكينهم ودفع مسيرة التنمية بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية للدولة.

وتم تعيين نورة ناصر رئيساً لمجلس دو للشباب، وعلياء الشامسي نائباً لرئيس المجلس، بينما انضمت كل من سهيلة الوالي وسعيد الشحي كمستشارين للشباب في المجلس. كما رحب المجلس بأعضائه الجدد وهم بشاير الشحي وعبدالله بوعلي وعبدالله الزرعوني وخميس البلوشي وخالد الصابري ومهرة الشامسي وأبرار الهاشمي وشيخة كمال. وتأسس مجلس دو للشباب في عام 2017 تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وتوجيهاتها المستمرة بضرورة مواكبة متطلبات المستقبل من خلال إعداد وتجهيز جيل جديد من القادة عبر مختلف القطاعات على المستوى الوطني.

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