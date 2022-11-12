20 مليوناً أرباح شعاع كابيتال في الربع الثالث

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شعاع كابيتال؛ منصة إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة نتائجها المالية للربع الثالث 2022. وتم تحقيق صافي ربح عائد إلى المساهمين قدره 20 مليون درهم مقارنة بصافي خسارة قدره 170 مليون درهم في الربع السابق.

كما أعلنت عن صافي دخل تشغيلي (باستثناء البنود غير المتكررة) قدره 14 مليون درهم مقارنة بـ6 ملايين في الربع الثاني مع استمرار الإيرادات المتكررة في تحقيق وضع تنافسي مستقر وبدء التأثير الإيجابي لتدابير تحسين التكلفة.

وقال فؤاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال: رغم تقلبات السوق العالمية، حافظت أعمالنا التشغيلية الأساسية على مرونتها وحققت مجموعة قوية أخرى من الإيرادات المتكررة عبر جميع وحدات الأعمال ونؤكد مواصلة التزامنا توفير حلول استثمارية متميزة، وهو ما يتضح في اكتمال مشروع ذا برودواي والزيادة في عدد الصناديق المدارة المتاحة لعملائنا، بعد إضافة 220 مليون دولار من الأصول الجديدة إلى المحافظ والصناديق المدارة في الربع الثالث.

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