سوق أبوظبي العالمي يطلق خدمات الوساطة في عالم «الميتافيرس»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي، أول خدمة على مستوى العالم لتقديم خدمات الوساطة من خلال عالم «الميتافيرس»؛ وهي الخدمة التي ستحدث نقلة نوعية في تقديم خدمات الوساطة في جميع أنحاء العالم وتحويل مباشرة خدمات الوساطة الملحقة بمحاكم سوق أبوظبي العالمي إلى نهج الجيل التالي لتقديم هذه الخدمة. وتعد خدمات الوساطة أساسية لتمكين أطراف النزاع من التفاوض لتسوية قضاياهم بمنتهى السرية من خلال وسيط محايد، وفق إطار توافقي لا يتم فيه فرض قرار على أي طرف من الأطراف. كما تساعد خدمات التسوية المبكرة للمنازعات من خلال الوساطة في الحفاظ على العلاقات التجارية وتحدث توفيراً في موارد الشركات، مما يمنح المؤسسات القدرة على تركيز جهودها على أولويات العمل الأساسية.

وستوفر الخدمة تجربة ملائمة وشاملة باستخدام أحدث التقنيات المتاحة للجيل الثالث من الإنترنت (ويب 3)، والتي تعزز قيمة الوساطة الافتراضية من خلال السماح للمشاركين بالوصول إلى مساحات مكتبية ثلاثية الأبعاد. وستعتمد المساحات المكتبية الافتراضية هذه على شكل المساحات الفعلية داخل مركز التحكيم، لنقل صور المشاركين بالفيديو مع دمج المحيط الافتراضي. ويمكن الدخول إلى «مركز التحكيم الافتراضي» عبر الحواسيب بأنواعها بما فيها أجهزة الحاسوب والهاتف المحمول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز