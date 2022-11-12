2.3 مليار درهم أرباح «أدنوك للتوزيع» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع تسجيل أرباح أساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 2.86 مليار درهم، بزيادة بنسبة 26 % على أساس سنوي. وسجلت الشركة ارتفاعاً في صافي الربح بنسبة 39 % على أساس سنوي، حيث بلغ 2.33 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2022. وخلال الربع الثالث، ارتفعت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18 % على أساس سنوي لتبلغ 868 مليون درهم، بينما بلغ صافي الربح 767 مليون درهم، بزيادة بنسبة 45 % على أساس سنوي. وبناءً على النتائج القياسية عن التسعة أشهر الأولى من العام، من المتوقع أن تواصل أدنوك للتوزيع وتيرة نموها في الربع الأخير من هذا العام وما بعده، مدعومة بارتفاع كميات الوقود المباعة، وتوسع الشركة في الأسواق المحلية والدولية وارتفاع هوامش أرباح قطاع المبيعات غير المرتبطة بالوقود.

الوقود المباع

وسجلت الشركة ارتفاعاً بنسبة 7 % على أساس سنوي في إجمالي كميات الوقود المباعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، وذلك على خلفية النمو الاقتصادي المتواصل الذي تشهده الدولة، وزيادة حركة التسوق في محطات الخدمة، وارتفاع مبيعات وقود الشركات بنسبة 27 % على أساس سنوي خلال هذه الفترة. كما شهدت أدنوك للتوزيع تزايداً في كميات الوقود المباعة في محطاتها في دبي، حيث تشغّل الشركة الآن 37 محطة خدمة في الإمارة. وتدير أدنوك للتوزيع 481 محطة خدمة في جميع أنحاء دولة الإمارات، وذلك كما في 30 سبتمبر 2022.

وحقق قطاع مبيعات التجزئة غير المرتبطة بالوقود نمواً قوياً خلال فترة التسعة أشهر الأولى، حيث زادت معاملات غير الوقود 18 %، كما ارتفع إجمالي ربح قطاع مبيعات التجزئة غير المرتبطة بالوقود بنسبة 9 %، وساعد على ذلك المبادرات التي تركز على العملاء، وارتفاع حركة التسوق في محطات الخدمة إلى جانب إطلاق الحملات الترويجية الجاذبة عبر برنامج «مكافآت أدنوك».

نمو ذكي

وخلال التسعة أشهر الأولى 2022، استمرت أدنوك للتوزيع في تقديم خدمات التزود بالوقود والتسوق الرقمية والحديثة لعملائها والمناطق المحلية التي تخدمها، وواصلت الشركة وتيرة النمو بافتتاح 47 محطة خدمة جديدة منذ بداية العام، مع إنجاز ما يقارب 80% من خطة التوسع لعام 2022. وشمل ذلك محطة مميزة تم إنشاؤها وفقاً لأحدث المعايير العالمية بشارع الشيخ زايد في وسط دبي.

توسع عالمي

كما شهدت الأشهر التسعة الأولى توسع أدنوك للتوزيع على الصعيد العالمي بإبرامها اتفاقية شراكة مع شركة «توتال إنرجيز»، وأعلنت الشركة عن أكبر صفقة استثمارية في تاريخها للاستحواذ على حصة 50% من محفظة أعمال «توتال إنرجيز للتسويق، مصر»، إحدى أكبر 4 شركات لتوزيع الوقود في مصر. وقال المهندس بدر للمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: سجلت الشركة أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً، وحافظت على مسار نمو إيجابي مع تدفقات نقدية كبيرة وميزانية عمومية قوية.

عائدات مجزية للمساهمين

وتنص سياسة الشركة لتوزيع الأرباح لعام 2022 على توزيعات أرباح لا تقل عن 2.57 مليار درهم، مما يوفر عائداً ربحياً بنسبة 4.6 % (بناءً على سعر السهم 4.47 دراهم كما في 10 نوفمبر 2022). وكانت الشركة قد وزعت أرباحاً قدرها 1.285 مليار درهم (10.285 فلوس للسهم) عن النصف الأول من عام 2022، حيث تم دفعها في أكتوبر. ويتوقع أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح لعام 2022 في شهر أبريل 2023، وذلك وفقاً لتقدير مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين. وللأعوام اللاحقة، تنص السياسة على توزيعات أرباح بنسبة لا تقل عن 75 % من الأرباح القابلة للتوزيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز