131 مليون درهم أرباح «جلفار» في 9 أشهر

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، إحدى أكبر الشركات المصنعة للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أمس نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2022. ووصلت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 131.7 مليون درهم. وسجلت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في الربع الثالث من العام نسبة عشرية (11.4 %).

الربع الثالث

وحققت جلفار في الربع الثالث نمواً بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصل صافي المبيعات إلى 415.7 مليون درهم للربع الثالث، بزيادة قدرها 12.9 % بالمقارنة مع 368.2 مليون درهم خلال الربع الثالث 2021.

وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من العمليات المستمرة للشركة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 47.5 مليون درهم، مقارنة مع 44.2 مليون درهم خلال الربع الثاني 2022.

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة لشركة جلفار: شهدت فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2022 قيام فريق الإدارة التنفيذية لشركة جلفار بوضع أسس قوية للنمو المستمر والمستدام، بما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية لعام 2030. وتعد عودتنا إلى الربحية في الربع الثاني والزخم المستمر دليلاً على نتائجنا القوية التي حققناها في الربع الثالث. وأظهرت جلفار استراتيجيتها القوية بفضل فريقها الإداري المتميز والمرن. ونحن على ثقة من أن الشركة ستحقق أهدافها لعام 2030 وستقدم القيمة المرجوة للمساهمين.

وقال الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لشركة جلفار: أثبتت نتائجنا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 الإمكانات المستمرة لشركة جلفار وخدماتها. تعد النتائج القوية للربع الثالث دليلاً على نجاح خطة التحول الاستراتيجي التي أتممنا تنفيذها في أوائل عام 2022، والتي تعرض القيمة المستمرة المحتملة لجلفار. وبينما نتطلع إلى نهاية العام 2022، تبقى جلفار ملتزمة بمسارها لتقديم إرشادات السوق، وسنواصل توسيع نطاق انتشارنا الجغرافي وتقديم منتجات جديدة، كما نطمح إلى توفير قيمة مستدامة للمرضى والمساهمين وأصحاب المصلحة.

25 منتجاً جديداً

وأطلقت جلفار منذ بداية العام الحالي 25 منتجاً جديداً، ولا تزال الشركة تواصل العمل لتقديم توجيهاتها كاملة بحلول نهاية العام. وتساهم محفظة المنتجات الجديدة في نمو الشركة، كما ولا تزال جلفار على المسار الصحيح لتحقيق جميع أهدافها للعام 2022، بما في ذلك زيادة حصتها في الأسواق الحالية، وتحسين الربحية من خلال زيادة المبيعات، وتوفير التكاليف، والاستثمارات في الكفاءات التشغيلية. وتستثمر الشركة في البحث والتطوير الداخلي لتعمل على تطوير مجموعة مشاريع مستقبلية قوية ومستدامة، وإطلاق أكثر من 86 منتجاً جديداً في مجالات علاجية جديدة ومحددة جيداً في السنوات المقبلة.a

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