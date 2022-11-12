مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة و«برجيل القابضة»

المصدر: (أبوظبي – وام)

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وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع برجيل القابضة تهدف إلى تقديم خدمات رعاية صحية عالية المستوى لموظفي الوزارة وعائلاتهم، وذلك انطلاقاً من رغبة الجانبين في توطيد مجالات التعاون والتواصل القائم بينهما والاستفادة من مختلف الأنشطة والمشاركات المتعلقة بتوفير الخدمات الطبية باعتبار مستشفيات برجيل مجهزة بأحدث الإمكانات والخبرات العالمية.

وقع المذكرة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والدكتور شامشير فاياليل مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، بحضور أسامة فاضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، وعبدالله الشامسي وكيل وزارة مساعد لقطاع التنمية الصناعية، وفاطمة توكل وكيل وزارة مساعد لقطاع الخدمات المساندة، ومن جانب برجيل جون سونيل الرئيس التنفيذي للمجموعة، وسفير أحمد الرئيس التنفيذي للعمليات بالمجموعة، وحمد الحوسني الرئيس التنفيذي للشراكات في مستشفيات برجيل.

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