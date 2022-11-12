إنجازات كبيرة لجمارك دبي بمجال الجودة

المصدر: دبي- البيان

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احتفلت دائرة جمارك دبي باليوم العالمي للجودة تحت شعار «رواد الجودة والتميز الجمركي»، للوقوف على الانجازات التي رسمت مبادئ الجودة والتميز وأرست دعائم تحقيق الريادة للدائرة خلال 25 عاماً. وتعزيزاً لرؤيتها في أن تكون دائرة جمركية عالمية رائدة مستدامة ومبتكرة، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الهادفة إلى الارتقاء بالعمل الحكومي في إمارة دبي.

وأبرزت المناسبة الجهود الحثيثة لموظفي دائرة جمارك دبي في تحقيق الانجازات المتلاحقة محلياً وعالمياً من خلال تبني أفضل الممارسات للارتقاء بالعمل الجمركي، حيث تم تسليط الضوء على الفائزين في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز من الموظفين وأصحاب المشاريع المبتكرة خلال 25 عاماً مضت، لاستذكار ما تم تحقيقه في ظل الفرص والأدوات التي وفرتها بيئة جمارك دبي والتي تواكب التحديات والمتغيرات وتستشرف المستقبل، ما كان لها بالغ الأثر في تقديم الخدمات الاستباقية لتحقيق الريادة العالمية.

14 شهادة

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة:«تحتفي الدائرة باليوم العالمي للجودة إيماناً منا بأهمية ترسيخ مفاهيم الجودة والتميز لتتوج الدائرة ريادتها في العمل الجمركي عالمياً، ويعتبر شهر نوفمبر من كل عام شهراً للجودة ومن خلاله يتم زيادة الوعي بأهميتها على مستوى العالم، فقد حافظت الدائرة على تطبيق أنظمة الجودة وحصولها على 14 شهادة للمواصفات العالمية منذ العام 2002 وحتى وقتنا هذا، في مجالاتها المختلفة دعماً لريادة الأعمال والخدمات ومنها: البيئة الصحة والسلامة المهنية، المسؤولية المجتمعية، تقنية وأمن المعلومات، سعادة العملاء، والابتكار.

وذكر أنه تم في العام الحالي إطلاق جائزة الريادة الجمركية لتعزيز النجاح المتواصل في الحصول على أهم الجوائز في برنامج دبي للتميز الحكومي في دورته القادمة والتي توجت بالحصول على جائزة النخبة وجائزة أفضل جهة حكومية داعمة لإكسبو 2020 وجائزة أفضل جهة حكومية متميزة – عن الفئة المتوسطة.

وانطلاقاً من الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي 2021 – 2026 التي حددت الغاية الأولى للدائرة بـ «ريادة الجمارك الآمنة»، تحرص جمارك دبي على تطوير جودة الخدمات والتسهيلات الجمركية، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تحقيق الريادة للوصول إلى الصدارة العالمية في كافة المجالات.

جائزة النخبة

وقالت سميرة عبد الرزاق مدير أول قسم ضمان الجودة والحوكمة المؤسسية بإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي: إن جمارك دبي توجت إنجازاتها في العام 2021 بالفوز بجائزة النخبة ضمن نتائج برنامج دبي للتميز الحكومي، وتبني أفضل الممارسات في تطوير الخدمات الحكومية ومواكبة المتغيرات المتسارعة، وبما يتماشى مع رؤية دبي وتصوراتها للمستقبل وبالحصول على الجائزة أصبحت جمارك دبي من أهم الدوائر مؤخراً في معايير النخبة إيماناً منها بأهمية المحافظة على مسيرة الريادة واستدامتها.

ولفتت إلى الاستمرارية في دعم وتطوير الموظفين بدورات تخصصية في الجودة والتميز لمواكبة المتغيرات والاتجاهات العالمية الحديثة باستباقية ومرونة واستشراف وتوظيف الأدوات التحليلية المتقدمة في آليات العمل في الدائرة

توعية

شملت الفعاليات التي نفذتها دائرة الجمارك على مدار أسبوع كامل تقديم رسائل توعوية عن الجودة وأهميتها وأساليب تطبيقها للابتكار في الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى عمل لقاءات مسجلة مع الفائزين من موظفي جمارك دبي في برنامج دبي للتميز الحكومي خلال 25 عاماً، لعرض تجاربهم في تحقيق التميز ووصولهم لمنصة التتويج، كما تم إجراء لقاءات مع المبتكرين في الدائرة.

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