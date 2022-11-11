1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 216 مبايعة بقيمة 543.61 مليون درهم منها 28 مبايعة أراض بقيمة 91.55 مليون درهم و188 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 452.06 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 12 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الممزر.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليوني درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة نخلة جميرا المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 150 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.17 مليار درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 1.07 مليار درهم و52 رهن فلل وشقق بقيمة 100.4 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة سيح شعيب 2 بقيمة 35 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 منها بقيمة 11.6 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخوانيج الثانية بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 3 ملايين درهم.



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