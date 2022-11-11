12.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 12.7 مليار درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 2330 مبايعة بقيمة 6.89 مليار درهم منها 306 مبايعات أراض بقيمة 1.72 مليار درهم و2024 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.18 مليار درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 158 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 123 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 104 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 103 مبايعات بقيمة 276 مليون درهم تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 92 مبايعة بقيمة 273 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 95 مليون درهم بمنطقة الكرامة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 78 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 58 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

و تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 238 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم تلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 207 مبايعات بقيمة مليار درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 182 مبايعة بقيمة 648 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 5.48 مليار درهم منها 146 رهن أراض بقيمة 4.59 مليار درهم و279 رهن فلل وشقق بقيمة 893.72 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة ديرة بقيمة 1.1 مليار درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة مليار درهم.

فيما تم تسجيل 69 هبة بقيمة 333.27 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البطين بقيمة 117 مليون درهم وأخرى في منطقة السبخه بقيمة 35 مليون درهم.

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