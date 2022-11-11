مجموعة e& و«UICCA» توقعان مذكرة تفاهم ضمن جناح الدولة في «COP27»

المصدر: شرم الشيخ - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت مجموعة e& المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات، المجموعة العالمية الرائدة في التكنولوجيا والاستثمار التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، مذكرة تفاهم مع المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي «UICCA» كجزء من مشاركة المجموعة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ضمن الجناح الخاص بدولة الإمارات في دورته الحالية المنعقدة في شرم الشيخ «COP27».

وبذلك تكون مجموعة e& الأولى على مستوى القطاع الخاص في الدولة بالانضمام إلى المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي «UICCA» وتؤكد الشراكة التزام المجموعة وجهودها الدؤوبة في مجال العمل المناخي ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي «UICCA» في إطار تعليقها على مذكرة تفاهم: «تشكل المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي «UICCA» قوة دافعة نحو تحقيق التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالحياد المناخي بحلول عام 2050، وتتمثل مهمة المشروع في دعم وتمكين بيئة العمل في مؤسسات القطاعين العام والخاص، التي تمتلك قيماً ورؤية مشتركة نحو بناء مستقبل مستدام».

وأضافت: «تشكل المذكرة مع مجموعة e& حافزاً لشركات القطاع الخاص للانضمام إلى جهودنا في تحقيق الحياد المناخي، وتعد إنجازاً يعكس التقدم الذي نحرزه في تحقيق أهدافنا على صعيد الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية للأجيال القادمة».

خطوة

وقالت الشيخة شما: «تمثل مشاركتنا في «cop27» خطوة جديدة ضمن الجهود الحثيثة التي يبذلها المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي «UICCA» نحو دعم التزام الإمارات بتطوير وتطبيق الحلول المستدامة، بالإضافة إلى دعم الإجراءات والجهود المشهودة التي اتخذتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، كجزء من جهودنا المتضافرة نحو (عقد من العمل).. نتطلع بصدق إلى التعاون مع جميع نظرائنا في مجتمع الاستدامة الدولي لتحقيق نتائج ملموسة في (cop27) والتحضير لـ«COP28»، الذي ينعقد في دولة الإمارات».

من جانبه، قال حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة e&: «تمثل الاستدامة جوهر أعمالنا، ونحن على يقين بأن الأهداف المستدامة الملموسة ضرورة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لقد اتخذنا اليوم خطوة هامة في مسار استراتيجيتنا للاستدامة ودعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة بـتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ونحن على ثقة بأن هذه المذكرة ستلهم وتحفز الشركات والمؤسسات الأخرى لإحداث التغيير المطلوب».

وأضاف: «لطالما عمل قطاع الاتصالات على تمكين القطاعات الأخرى من تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، وسنشكل بالتعاون مع المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي «UICCA»، مجموعة عمل مناخي تعزز تنفيذ الحلول المستدامة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات».

وتمثل المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي «UICCA»، كياناً مستقلاً ومحايداً للعمل المناخي، يعمل كمؤسسة بحثية فكرية تركز في المقام الأول على تقديم المشورة والتوصيات القائمة على الأدلة حول التحرك الإيجابي الفعال لمعالجة التغير المناخي لمؤسسات القطاعين العام والخاص، من خلال بناء التحالفات مع مختلف الصناعات والقطاعات من أجل تسهيل التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وكذلك الأنشطة التي تحفز نمو إجمالي الناتج المحلي، وزيادة فرص العمل، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وأطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة e&، في 23 فبراير 2022 والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة.

يأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، ممثلاً بشركة اتصالات من e& في دولة الإمارات، للحفاظ على إرث المجموعة وتميزها في تقديم خدمات اتصالات مميزة، وتوفير أحدث الشبكات، وتعزيز القيمة لمختلف عملاء المجموعة.

ويضم قطاع الاتصالات أفرعاً لشركة e& إنترناشونال في 16 دولة تعمل فيها المجموعة ويهدف إلى توفير نماذج أعمال دولية متطورة لشركات الاتصالات والخدمات الرقمية عبر تزويد أفضل الخدمات للعملاء، وتعزيز الإمكانات الرقمية الدولية، واستكشاف فرص التوسع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز