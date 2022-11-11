3.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.6 مليارات درهم، أمس، مع تسجيل 469 مبايعة، بقيمة 1.31 مليار درهم، منها 44 مبايعة للأراضي، بقيمة 272.9 مليون درهم، و425 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 1.03 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق في عدد المبايعات، وسجلت 9 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا أهم المبايعات وتصدرت نخلة جميرا المناطق، من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، وسجلت 58 مبايعة بقيمة 288 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 38 مبايعة، بقيمة 114 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 2.26 مليار درهم، منها 31 رهن أراضٍ بقيمة 2.19 مليار درهم، و57 رهن فلل وشقق، بقيمة 71.05 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة ديرة بقيمة 1.1 مليار درهم، وأخرى في نخلة جميرا بقيمة 560 مليون درهم. وتم تسجيل 25 هبة، بقيمة 43.75 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 11 مليون درهم .

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