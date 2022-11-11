دبي السادسة عالمياً على مؤشر العلامات التجارية للمدن

المصدر: دبي - سيد صالح

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حققت دبي المركز الأول إقليمياً، والسادس عالمياً، على مؤشر «سافرون للعلامات التجارية للمدن 2022»، الصادر عن مؤسسة «سافرون» البريطانية للخدمات الاستشارية.

وحصلت دبي العام الجاري على 50.06 درجة من أصل 100 درجة، هي النهاية العظمى التي يمنحها المؤشر لكل مدينة في تقييم قوة علامتها التجارية.

ونالت الإمارة 51.78 درجة في المؤشر الفرعي «الأصول»، ويعني الأصول التي تمتلكها المدينة وتسهم في بناء علامتها التجارية، وبصفة خاصة في قطاع السياحة. وحصلت دبي على 48.33 درجة في المؤشر الفرعي «الاهتمام الإعلامي»، ويعني السمعة التي تحظى بها المدينة في وسائل الإعلام العالمية.

وذكرت «سافرون» في التقرير المرفق أن المدن العشر الأولى على المؤشر، ومنها دبي، نجحت في الحفاظ على رصيدها الإجمالي أو زيادته، بوصفها مدناً تمتلك علامات تجارية مرموقة عالمياً في قطاع السياحة، عند الأخذ في الاعتبار المؤشرين الفرعيين «الأصول» و«الاهتمام الإعلامي».

وأضاف التقرير أن المدن العشر الأوائل لا تمتلك أصولاً هائلة في ما يتعلق بالوجهات السياحية الجذابة فحسب، بل تحظى أيضاً بسمعة إيجابية هائلة في وسائل الإعلام العالمية.

وأضاف التقرير أن المدن العشر الأوائل تقدم التعريف المثالي للعلامة التجارية الناجحة للمدن، وهذا التعريف هو أن تصبح المدينة قادرة على طرح نفسها بشكل حقيقي يبرز صفاتها الأصيلة وأصولها الفعلية، ويجعلها تحظى بالاعتراف العالمي.

وكانت صدارة المؤشر في 2022 من نصيب طوكيو برصيد 54.57 درجة، فيما نالت لندن المركز الثاني، وحلّت باريس ثالثة، تليها نيويورك، بينما كان المركز الخامس من نصيب برشلونة.

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