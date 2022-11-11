تعزيز التعاون بين محاكم مركز دبي المالي العالمي وغرفة الفجيرة

المصدر: الفجيرة- البيان

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وقعت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة مذكرة تفاهم مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقع المذكرة من جانب الغرفة أحمد الحنطوبي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة نيابة عن الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس الإدارة، فيما وقع القاضي زكي عزمي رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وقال سلطان الهنداسي مدير عام الغرفة: إنه بموجب مذكرة التفاهم ستقوم محاكم مركز دبي المالي العالمي بتوفير نظام قضائي فاعل ومستقل قائم على أساس التميز في تنفيذ الأوامر القضائية والمرتبطة بالوصايا، وبما يسهم في توفير خدمة قضائية عالمية المستوى، وأكد أن ذلك سيسهم في دعم النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات في إمارة الفجـيرة، كما يتيح لغرفة تجارة وصناعة الفجـيرة الإيفاء بالتزاماتها وواجباتها بكل كفاءة.

حضر التوقيع بمقر الغرفة خميس الرولي أمين سر مجلس إدارة الغرفة، وخالد الكعبي أمين الصندوق وسيف علي سيف العطر، ومصبح المزروعي وطارق الهنائي أعضاء مجلس الإدارة، ومن جانب محاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي علي المدحاني نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي.

ومحاكم مركز دبي المالي العالمي هيئة تم إنشاؤها تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي، لتكون الجهة المسـؤولة عن تسوية المنازعـات العالمية وتحقيق التميز القانوني وتعد جزءاً أساسياً من النظام القضائي للإمارات، وهي مؤسسة قضائية مستقلة مقرها مركز دبي المالي العالمي، وتشمل صلاحياتها النظر في النزاعات المدنية والتجارية، وتتألف هذه المحاكم من محكمة الدعاوى الصغيرة والمحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف.

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