«نون» و«أبوظبي للاستثمار» يطلقان أكبر مركز للتوزيع وإيفاء طلبات التجارة الإلكترونية بالدولة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت نون دوت كوم، منصة التجارة الإلكترونية الرقمية، عزمها بناء أكبر مركز للتوزيع وإيفاء الطلبات في الإمارات في أبوظبي، وذلك في إطار استثماراتها القوية في قطاع التجارة الإلكترونية سريع النمو في الإمارة. ويأتي هذا المرفق الضخم، الذي سيمتد على مساحة 252 ألف متر مربع، ثمرة التعاون بين مكتب أبوظبي للاستثمار ونون، حيث سيوفر آلاف الوظائف، ويدعم المرحلة التالية من النمو الاقتصادي الرقمي للإمارة.

وسيتم تصميم وبناء مركز نون الجديد للتوزيع، الذي يقع في كيزاد، باستخدام حل «التطوير حسب الطلب» الذي تقدمه مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، بحيث تستفيد الشركة من موقع الإمارة الاستراتيجي ومركزها الهام للاتصال من أجل الارتقاء بخدمات التوصيل للملايين من عملائها في الدولة، وإتاحة فرص جديدة أمام الشركات الصغيرة لبيع منتجاتها عبر الإنترنت من خلال منصة نون. وسيعمل المركز على تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية في المنطقة من خلال إدخال تقنيات الأتمتة الجديدة.

وبالمقابل سيمنح مكتب أبوظبي للاستثمار شركة نون العديد من الحوافز بما فيها المالية لتطوير مركزها، في حين ستقدم منظومة أبوظبي لدعم الشركات والبنية التحتية المتطورة لمجموعة كيزاد، أساساً متيناً لتمكين النمو السريع لعمليات نون في معالجة الطلبات والتوزيع في المنطقة.

وقال المهندس عبد الله الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تساهم أبوظبي في تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية العالمي من خلال تهيئة بيئة محفزة لازدهار شركات الابتكار الطموحة، وتعد هذه الشراكة التي أبرمتها نون مع مكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة كيزاد، في غاية الأهمية من حيث الحجم والتأثير، نظراً لما توفره من الآلاف من الوظائف، وكذلك الفرص الجديدة للقطاع الخاص، للاندماج مع منصات التجارة الإلكترونية ومنظومة الابتكار في الإمارة من خلال الاستفادة من خبرات نون اللوجستية المتطورة والابتكار والتكنولوجيا».

6000 موظف

ويتيح مركز نون الأكبر من نوعه في الإمارات، والذي تعادل مساحته 35 ملعباً لكرة القدم، التسليم السريع للمنتجات في جميع أنحاء الدولة، وسيكون بمثابة مركز رئيسي لخدمة مراكز معالجة وتسليم الطلبات الأصغر حجماً في نون. وستتميز هذه المنشأة بتقنيات أتمتة حديثة لعمليات التخزين، وحركة نقل سلسة للمواد، وإمكانات فرز متقدمة. ولتشغيل هذا المرفق الضخم ستعمد نون إلى تعيين ما يزيد على 6000 موظف جديد، مما يسهم في خلق فرص جديدة للمواهب على اختلاف مستوياتها التعليمية وخلفياتها ومهاراتها في الإمارة.

وقال محمد العبار، مؤسس منصة التجارة الإلكترونية «نون»: «سيجمع مركز التجارة الالكترونية الجديد في أبوظبي ملايين العملاء والآلاف من الشركات، في خطوة من شأنها دعم المرحلة التالية من النمو في الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات والمنطقة، وبصفتنا شركة تكنولوجيا محلية، يقع على عاتقنا مهمة الابتكار وتطوير بنى تحتية متقدمة لتحقيق مستقبل رقمي واعد ومزدهر، فهذه المنشأة الجديدة لا تستهدف نمو شركة نون فحسب، بل هي لبنة إضافية لتعزيز التجارة الالكترونية في الدولة».

اتفاقية منفصلة

وقعت نون، اتفاقية منفصلة مع مجموعة كيزاد لتطوير مركز التوزيع وإيفاء الطلبات، بحيث تستفيد الشركة من خدمة «التطوير حسب الطلب» التي تقدمها المجموعة، وذلك لتشييد منشأة تتميز بمساراتها السريعة وخدماتها ذات الجودة العالية. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المنشأة في 2024.

وستُسلم كمبنى مستدام يتوافق مع تصنيف الاستدامة من فئة «لؤلؤتين»، والذي يتضمن مزايا للحد من استهلاك المياه والطاقة، وخفض مستوى النفايات، واستخدام المواد المحلية.

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