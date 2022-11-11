تعاون بين مؤسسة سعود بن صقر وشبكة رؤية الإمارات

المصدر: (رأس الخيمة- البيان)

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أبرمت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب برأس الخيمة، مذكرة تعاون مع شبكة رؤية الإمارات الإعلامية بحيث تقدم الأخيرة خدماتها لأعضاء المؤسسة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبالغ عددهم نحو 1200 عضو.

ووقعت مريم الكيبالي مدير مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب وعن الإمارات الإعلامية عبد الله الشحي، الرئيس التنفيذي لشبكة رؤية الإمارات حيث تنص اتفاقية التعاون والتنسيق المشترك فيما بينهما.

وأكد يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب أهمية هذا التعاون مع شبكة رؤية الإمارات الإعلامية لما تمتلكه من مهارات وإمكانيات كوادرها المواطنة في العمل الإعلامي، مشدداً على أهمية الإعلام في تسليط الضوء على تجارب هؤلاء الشباب من رواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأعضاء المنتسبين بمؤسسة سعود بن صقر وإبراز قصصهم مع الابتكار، وقيمة مشروعاتهم للمجتمع والاقتصاد، وكمية التحدّيات التي واجهتهم في سبيل تحقيق أهدافهم.

وقالت مريم الكيبالي إن اختيار مؤسسة سعود لشبكة رؤية الإمارات يأتي من منطلق حرص الأخيرة على تشجيع العمل الريادي للمواطنين، وتعزيز الابتكار كمفهوم أساسي في جميع المجالات الاقتصادية. وقد رحبت الإمارات الإعلامية بتقديم عروض خاصة بخصم يصل إلى 50 % لخدماتها لكافة مشاريع الشباب المنتسبين لمؤسسة سعود بن صقر.

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