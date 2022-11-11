6.47 مليارات أرباح «كهرباء ومياه دبي» في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي، نتائجها المالية للربع الثالث 2022، حيث سجلت إيرادات ربع سنوية بلغت 8.55 مليارات درهم، وصافي أرباح 3.17 مليارات درهم. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى 2022، بلغت إيرادات الهيئة 20.63 مليار درهم، وصافي الأرباح 6.47 مليارات درهم.

وارتفعت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى 2022 بنسبة 15%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 20.63 مليار درهم مدفوعة بارتفاع حجم الطلب على خدمات الكهرباء والمياه، والتحول إلى هيكل التعرفة المعتاد. وارتفع الطلب على الطاقة في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى 2022 بنسبة 5 % مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وارتفع الطلب على المياه 6.4 %.

ووصل حجم الطلب على الطاقة إلى 40.7 تيراوات ساعة مقارنة بـ38.6 تيراوات ساعة خلال نفس الفترة من عام 2021، وبلغت ذروة الطلب على الطاقة 9.5 جيجاوات، بزيادة 3.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبنهاية الربع الثالث، قدمت الهيئة خدماتها إلى 1,143,153 متعاملاً، بزيادة قدرها 4.89 % عن الفترة نفسها من العام الماضي. وكان هناك 17,032 متعاملاً جديداً منذ الربع الثاني. وخلال الربع الثالث، بلغ إنتاج الهيئة من الكهرباء 17.3 تيراوات ساعة، بزيادة 3.59 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و36.7 مليار جالون من المياه المحلاة، بزيادة 6.59 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

مكانة

وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دبي قطباً مالياً واقتصادياً عالمياً، حققت الهيئة صافي أرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 يكاد يكون مساوياً لصافي أرباح الهيئة خلال العام الماضي بأكمله.

وتؤكد هذه النتائج القياسية سعينا الدائم للتركيز على أولوياتنا الاستراتيجية لتحقيق النمو المستدام والمبتكر، وتسير الهيئة في المسار الصحيح لتحقيق أفضل أداء مالي سنوي في تاريخها هذا العام. وتسهم هذه النتائج في تقديم أرباح مستدامة للمساهمين، حيث دفعت الهيئة أول توزيعات أرباح بقيمة 3.1 مليارات درهم في أكتوبر 2022، كما أعلنت الهيئة طرح شركة «إمباور» التي تمتلك 70 % من أسهمها للاكتتاب العام، وكذلك التوصية بدفع توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة للمساهمين بقيمة 2.03 مليار درهم في شهر ديسمبر 2022.

ونتوقع دفع توزيعات أرباح بقيمة 8.23 مليارات درهم للمساهمين عن السنة المالية 2022. وأضاف: يعد الاستثمار في هيئة كهرباء ومياه دبي فرصة مميزة مدعوماً بنمو قياسي في الأرباح وتدفقات نقدية يمكن توقعها، إضافة إلى سياسة توزيع أرباح محددة، الأمر الذي يؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق الأرباح للمساهمين.

«إمباور»

وفي 24 أكتوبر، أعلنت إمباور نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام. ومن المتوقع إدراج الشركة خلال شهر نوفمبر الجاري. وقبل الإعلان عن نية الطرح، عملت «إمباور» على تحسين هيكلة رأس مالها ودفعت أرباحاً بقيمة 2.03 مليار درهم لهيئة كهرباء ومياه دبي. وقبل الطرح العام الأولي، كانت هيئة كهرباء ومياه دبي تمتلك 70% من أسهم «إمباور». ومن المتوقع إدراج أسهم «إمباور» بسوق دبي منتصف نوفمبر.

توزيعات

بالنسبة لعام 2022، ستدفع الهيئة توزيعات أرباح لمساهميها بقيمة 8.23 مليارات درهم. ونتيجة لتوزيعات الأرباح النقدية التي حصلت عليها الهيئة من «إمباور»، تعتزم الهيئة الحصول على جميع الموافقات اللازمة لدفع توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة لمساهميها. وبناءً على ذلك، أوصى مجلس إدارة الهيئة بدفع أرباح خاصة لمرة واحدة بقيمة 2.03 مليار درهم (4.06 فلوس لكل سهم)، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقبل المقرر عقده في ديسمبر 2022.

كذلك، فإنه في إطار سياسة توزيع الأرباح التي تنص على دفع 6.2 مليارات درهم على الأقل سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، سددت الهيئة في 26 أكتوبر أول دفعة من توزيعات الأرباح بقيمة 6.2 فلوس لكل سهم (3.1 مليارات درهم عن النصف الأول 2022. وبالنسبة للنصف الثاني 2022، تتوقع الهيئة دفع 6.2 فلوس لكل سهم (3.1 مليارات درهم) خلال شهر أبريل 2023 (بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة).

اتفاقية

خلال الربع الثالث، وقعت الهيئة اتفاقية شراكة مع شركة «ديسولينيتر بي في» الهولندية الناشئة، لبناء نظام مستدام محايد الكربون لتنقية وتحلية المياه بالاعتماد على تقنية الطاقة الشمسية الحرارية لتقليل تكلفة إنتاج مياه الشرب لأقل من 2 سنت أمريكي للتر الواحد. وتم تركيب محطة تجريبية لتحلية المياه في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية تصل إلى 1,000 لتر يومياً من مياه الشرب.

وأبرم متحف المستقبل في دبي شراكة استراتيجية مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتقديم التجارب والتقنيات المتميزة في مجال استدامة البيئة والطاقة المتجددة. وفي سبتمبر 2022، وقّعت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، عدداً من العقود مع مجموعة من الجهات الحكومية في دبي.

وفي الربع الثالث، أعلنت الهيئة تحطيم رقمها القياسي العالمي في فترة صيانة التوربينات الغازية ووحدات تحلية المياه، (Major Inspection Outage) الذي سجلته عام 2019، حيث نجحت الهيئة في إكمال صيانة عمليات الفحص الرئيسية خلال 9 أيام عمل فقط مقارنة بـ11 يوم عمل، ما يشكل خفضاً لمدة الصيانة بنسبة 18 %.

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