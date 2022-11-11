سلطة دبي للخدمات المالية تفرض غرامة على بنك سنغافورة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية فرضها غرامة مالية قدرها 1,120,000 دولار (4,113,200 درهم) على فرع بنك سنغافورة في مركز دبي المالي العالمي بسبب مخالفات عدة لتشريعات سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك عدم كفاية الأنظمة والضوابط لديه، بالأخص تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

ومبلغ الغرامة جاء مخفضاً بعد أن قدم البنك تعهداً قابلاً للتنفيذ إلى سلطة دبي للخدمات المالية من أجل معالجة الإخفاقات المرصودة والموافقة على التسوية. ولولا تخفيض المبلغ، لكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت غرامة قدرها 2,000,000 دولار (7,345,000 درهم) على البنك. وكانت السلطة اكتشفت قصوراً لدى البنك في تقييمات مخاطر أعمال مكافحة غسل الأموال.

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