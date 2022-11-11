الدورة العاشرة لمؤتمر دبي للمعادن الثمينة 22 الجاري

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عقد الدورة السنوية العاشرة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة يوم 22 نوفمبر الجاري في فندق أتلانتس النخلة بدبي.

ورسخ مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، على مدى العقد الماضي، مكانته باعتباره واحداً من أهم الأحداث المرتقبة ضمن أجندة الفعاليات الدولية المخصصة لصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات. وسيناقش المؤتمر مجموعة من المواضيع بالغة الأهمية بالنسبة للقطاع بدءاً من تأثير الابتكارات التكنولوجية والتوترات الجيوسياسية واتفاقيات التجارة الدولية، وصولاً إلى التركيز المتزايد على القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث سيسلط المؤتمر الضوء على أفضل الطرق التي يمكن من خلالها لصناعة الذهب والمعادن الثمينة أن تحقق أقصى استفادة ممكنة من الفرص الناشئة.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يعقد مؤتمر دبي للمعادن الثمينة هذا العام في ظل مشهد تجاري متغير، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، ولا شك بأن هذه العوامل لها تأثير عميق على أسواق المعادن الثمينة. وتلعب الإمارات ة دوراً بارزاً في هذا القطاع على مستوى العالم من خلال إصلاح وإدماج خطوط التوريد، مع اعتمادها مؤخراً معيار الإمارات للتسليم الجيد ودعم قطاع تعدين الذهب الحرفي - لا سيما في إفريقيا».

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