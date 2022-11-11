افتتاح لولو هايبر ماركت بدبي مول زعبيل قريباً

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن دبي مول أنه سيضم قريباً لولو هايبر ماركت، أحد أكبر متاجر التجزئة، جاء ذلك بعدما أبرمت مجموعة اللولو العالمية وشركة إعمار العقارية اتفاقية تأجير لمنفذ تجاري لمجموعة اللولو في دبي مول زعبيل.

وقع الاتفاقية جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، ويوسف موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية، بحضور أميت جين، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار العقارية، ووسيم العربي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مولز، وأشرف علي موسليام، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو، وسليم أم أيه، مدير مجموعة اللولو ومسؤولون آخرون في إعمار ومجموعة اللولو.

ويعتبر الهايبرماركت الجديد الممتد على مساحة 72,000 قدم مربعة جزءاً من المبادرات المستمرة لتنويع محفظة البيع بالتجزئة في دبي مول زعبيل، وسيقوم المتجر الجديد على توفير أفضل المنتجات الغذائية ومنتجات البقالة والسوبر ماركت بأسعار تنافسية معقولة دون إغفال الجودة، للمقيمين والزوار في منطقة وسط دبي والأحياء المجاورة لها. ومن المتوقع افتتاح الهايبرماركت الجديد بحلول أبريل 2023.

وقال يوسف موسليام: سعداء للغاية ومتحمسون للتعاون مع إعمار لافتتاح أحدث متاجرنا بدبي مول زعبيل. ونسعى جاهدين نحو ابتكار وتقديم تجربة تسوق عالمية لعملائنا كل يوم. وسنواصل سعينا لتوفير أفضل الخدمات وتقديم أفضل جودة مقابل السعر لعملائنا من المواطنين والمقيمين والزوار لدبي .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز