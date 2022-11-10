يورو نيوز: قيمة عقارات «ميتافيرس» الافتراضية آخذة في الارتفاع

المصدر: دبي - البيان

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قيمة العقارات الافتراضية في «ميتافيرس» آخذة في الارتفاع منذ أن أعلنت «فيسبوك» أنها ستغير اسمها إلى «ميتا» في يونيو 2022، ويقدر أنها سترتفع أكثر، بحسب ما أفاد تقرير لـ «يورو نيوز»، مظهراً التقنيات المستقبلية التي تم الكشف عنها في «ملتقى دبي للميتافيرس» المنعقد في سبتمبر.

ويفيد التقرير المنشور في صفحة «دستينايشن دبي»، بأن الزيادة في قيمة عقارات «ميتافيرس» ستكون بمعدل نمو سنوي مركب 31% من 2022 إلى 2028، حسب بيانات السوق الأخيرة من «ميتامتريكس سوليوشنز».

وعن إمكانات الاستثمار العقاري في تلك المساحة الافتراضية، ينقل عن المدير الإبداعي لمؤسسة «ديسنترالاند»، سام هاملتون، قوله: «عندما قمنا ببيع الأرض لأول مرة تم بيعها جميعاً بسعر 20 دولاراً لكل واحدة وقمنا ببيعها جميعاً. الآن أعتقد أن أرخص ما يمكنك شراؤه هو 3500 دولار (3591 يورو)؛ لذلك يمكنك أن ترى أن المضاربين قد حققوا بالفعل الكثير من الأموال»، موضحاً «ليست الأرض نفسها هي المهمة بل التجربة التي تبنيها فوق تلك الأرض، وكما هو الحال في العالم الحقيقي، هناك طلب على أجزاء مختلفة من «ديسنترلاند» وأجزاء مختلفة من المدينة أكثر من غيرها».

الآن، يتوقع تقرير «يورونيوز» أن تتجاوز مبيعات «ديسنترلاند» المليار يورو عام 2022، بعد تسجيلها مبيعات بقيمة 514 مليون يورو في عام 2021، مشيراً إلى أن قيمة قطعة الأرض تعتمد على التجربة التي توفرها، بالإضافة إلى عوامل أخرى، مثل قابلية التحصيل وشعبية المنصة ونظرة المستثمرين لتطور الأسعار المتوقع في السوق.

وفي سبتمبر، تحدث هاملتون أمام جمهور «ملتقى دبي للميتافيرس» عن أحدث التطورات التكنولوجية في «ميتافيرس»، وفقاً للتقرير، حيث أشار إلى نمو سريع في البرمجيات في الشهرين الماضيين ومما قاله: «برنامج «بلندر» الذي يستخدمه 90% من الأشخاص الذين يبنون في «ديسنترلاند» و«الميتافيرسات» الأخرى، دمج نظام الذكاء الاصطناعي لصنع قوام الملمس»، ما سيؤدي برأيه إلى مشاهدة مستوى آخر من الجماليات على منصات مثل «ديسنترالاند». فالملمس، أي الصور التي يتم تطبيقها على كائن ثلاثي الأبعاد، تخلق الوهم بمواد مختلفة من الخشب إلى الزجاج الشفاف، مما يضيف عمقاً للمشاهد التي يتم إنشاؤها بواسطة وحدات البكسل.

ووفقاً للتقرير، كانت هناك أيضاً تقنيات مستقبلية أخرى تم الكشف عنها في الملتقى، مثل سماعة رأس الواقع الافتراضي التي من المقرر طرحها هذا العام، والأداة اللغوية التي تسهل الترجمة الفورية في ميتافيرس، كذلك تقدّم «ميتا» قفازاً لمسياً يتيح للمستخدمين تجربة «ميتافيرس» جسدياً، حيث سيتيح ارتداء القفاز للمستخدمين بتحريك قطع شطرنج في لعبة لوحية، على سبيل المثال، أو حتى العزف على غيتار في درس الموسيقى.

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