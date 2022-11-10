«طلبات» تطلق «التجارة الإلكترونية السريعة كخدمة» مع «أسواق للتجزئة»

المصدر: دبي - البيان

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تعزيزاً منها مفهوم التجارة الإلكترونية السريعة (QCommerce)، أطلقت «طلبات الإمارات»، رسمياً حل «التجارة الإلكترونية السريعة كخدمة» (أو Q-CAAS)، الخاص بإدارة عمليات متاجر التوصيل الإلكتروني فقط أو ما يعرف بـ«المتجر المظلم». ويأتي ذلك بعد نجاح المرحلة التجريبية التي دامت ستة أشهر بالتعاون مع شركة «أسواق للتجزئة»، التي تضم أكثر من 20 متجر سوبر ماركت ومركز تسوق في دبي وعجمان.

ويأتي إطلاق هذا الحل المبتكر خطوة طبيعية لمواكبة النجاح الكبير والنمو المتسارع الذي يشهده «طلبات مارت»، متجر التوصيل السريع الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. وتسعى «طلبات» إلى توسيع نطاق خبراتها في إدارة متاجر التوصيل الإلكتروني فقط لتعزيز مكاسب شركائها في قطاع التجزئة ودعم كفاءتها التشغيلية والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لعملائها، لا سيما بعد نجاحها في افتتاح أكثر من 30 موقعاً لـ«طلبات مارت» في جميع أنحاء الإمارات خلال عامين منذ إطلاقه.

وقال وسيم مكارم نائب الرئيس للتجارة السريعة لدى شركة «طلبات» في الشرق الأوسط: «نحن فخورون بإطلاق «التجارة الإلكترونية السريعة كخدمة» في المنطقة، ما يتيح لنا تمكين شركائنا البائعين بالتجزئة للاستفادة من التكنولوجيا والخبرة التي نقدمها لهم لتلبية احتياجات مجتمعاتهم، كما يتماشى ذلك مع التزامنا كشركة تكنولوجية بالاستمرار بتطوير منتجات وخدمات تدعم قطاع التوصيل حول المنطقة، كما نهدف من خلال هذه الخدمة الجديدة إلى أن ندعم البائعين في توفير كل ما يحتاجه عملاؤهم بشكل موثوق، وتمكينهم لتركيز جهودهم على الاستمرار بتقديم خدماتهم بأفضل شكل من خلال الاستفادة من تقنياتنا وحلولنا المبتكرة».

وقالت تاتيانا رحال، المديرة التنفيذية لدى «طلبات الإمارات»: «نحرص على تمكين شركائنا من خلال تزويدهم بالحلول التقنية المتطورة. ويسرنا إطلاق حل «التجارة الإلكترونية السريعة كخدمة» بالتعاون مع أسواق للتجزئة، كونهم أحد شركائنا الموثوقين، وبعد نجاح المرحلة التجريبية التي امتدت ستة أشهر. ومن خلال توسيع نطاق خبراتنا في إدارة متاجر التوصيل الإلكتروني فقط يمكننا دعم العلامات التجارية في التوسع إلى مواقع استراتيجية جديدة ومواكبة الحاجة المتزايدة لخدمات التوصيل المحلية. ويعكس هذا الحل المبتكر سجلنا الحافل بالنجاح مع «طلبات مارت» منذ إطلاقه في عام 2020، كما أنه يقدم الدعم لشركائنا في توسيع نطاق وجودهم إلى مواقع جديدة وتزويد عملائهم بالمستويات المعتادة من الكفاءة من حيث مدة التوصيل وإمكانية تتبع الطلب وتنوع الخيارات».

مزايا

ومن أبرز المزايا التي يوفرها حل «التجارة الإلكترونية السريعة كخدمة» من «طلبات»، تزويد البائعين بتقنيات «طلبات»، بما في ذلك الحلول اللوجستية الرائدة في القطاع، وشبكة الخدمات اللوجستية الموثوقة، والتصميم الأمثل للمتاجر وأنظمة إدارة المخزون، ما يمكنهم من تعزيز كفاءة إدارة أعمالهم وتوفير تجربة محسّنة للعملاء، وجمع الطلبات في أقل من دقيقتين والتوصيل خلال أقل من 30 دقيقة، إضافة إلى تحسين دقة المخزون لتجنب أي تعديل في الطلبات، ما يُمَكن العلامات التجارية من الحصول على ما يقارب 100 % في دقة توفر المنتجات، ويجنبها الحاجة لتعديل أو استبدال أي من السلع في الطلبات، ما يوفر للعملاء تجربة تسوق سلسة على الإنترنت.

ويقع متجر التوصيل الأول لشركة أسواق للتجزئة في منطقة القصيص بدبي، ويتم تشغيله من خلال تقنية «التجارة الإلكترونية السريعة كخدمة»، ويوفر جميع الاحتياجات اليومية ومستلزمات البقالة ويغطي مناطق عدة، بما في ذلك عود المطينة ومحيصنة والقرهود والجداف والقصيص وديرة والمرقبات.

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