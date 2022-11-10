انطلاق النسخة الأولى من مهرجان «عجمان للمحركات 2022» ديسمبر المقبل

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت دائرة التنمية السياحية عن إطلاق النسخة الأولى من مهرجان «عجمان للمحركات 2022» بالتعاون مع رابطة الإمارات للسيارات، تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، وذلك بهدف دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والسياحية في الإمارة.

ويتيح المهرجان الذي ينطلق في الـثاني عشر من نوفمبر الحالي ويستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل، عرض أنشطة تفاعلية ومفاجآت وألعاب ترفيهية وموسيقى موجّهة للعائلات وعشاق المحرّكات وذلك لقضاء أوقات ممتعة والتعريف بعالم السيارات الشاسع. وتحرص اللجنة المنظمة للمهرجان على خلق تجربة ممتعة وفريدة للزوار من خلال تقديم فقرات متنوعة تناسب جميع أفراد المجتمع، كما يوفر المهرجان فرصاً استثمارية وتجارية للشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال السيارات والدراجات النارية لعرض منتجاتهم وخدماتهم.

وتتضمن فعاليات المهرجان الذي يقام في العديد من المواقع في إمارة عجمان عروضاً للعديد من السيارات الكلاسيكية والمعدلة والدفع الرباعي والدراجات النارية المخصصة لجميع محبي السرعة والإثارة وهواة السيارات.

ويقدّم المهرجان خمس فعاليات متنوّعة تقام في أماكن مختلفة من إمارة عجمان، تشمل:

الفعالية الأولى هي افتتاح المهرجان في سيتي سنتر عجمان يوم 12 نوفمبر وهي مخصّصة للسيارات المعدلة، وتتضمن العديد من الأنشطة والأقسام أبرزها ركن السيارات المعدلة، وركن السيارات الكلاسيكية، وركن السيارات الحكومية والفارهة، وركن السيارات الكهربائية، وركن الدراجات النارية، وركن الدرفت زون، وركن الرسم الفني على السيارات، وركن المطاعم، وركن الأطفال، ومسابقات المسرح.

الفعالية الثانية تقام في متحف عجمان كونه الوجهة التاريخية في الإمارة يوم 26 نوفمبر وهو مخصّص للسيارات الكلاسيكية بمختلف أنواعها، إضافةً إلى أقسام عديدة لعرض السيارات الكلاسيكية والدراجات الكلاسيكية وركن للأطفال وفرقة موسيقية ومأكولات شعبية التي تعزز من النشاط السياحي في الإمارة.

أما الفعالية الثالثة فتأتي تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني الـ 51 لدولة الإمارات وستقام يوم 2 ديسمبر في مرسى عجمان، وهي معرض للسيارات الحكومية والمعدلة والدراجات المعدّلة والدرفت إضافةً إلى أنشطة ترفيهية ومسابقات تناسب جميع الفئات العمرية وفقرة ألعاب الخفة وركن للفرقة الحربية وركن للأطفال ومسرح لتكريم الفائزين وغيرها الكثير.

أما الفعالية الرابعة يوم 7 ديسمبر ستكون مع (1000 ميليا إكسبيرينسز)، والفعالية الخامسة يوم 10 ديسمبر فتأتي ختاماً للمهرجان فهي مسيرة للسيارات الفارهة تعزيزاً للنشاط السياحي في مختلف مناطق إمارة عجمان، وتنطلق من دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى متحف مصفوت واللقاء النهائي في مصفوت للتكريم.

ومع انطلاق المهرجان أكّد محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، على تنوع الفعاليات التي تنظمها سياحة عجمان بشكل يلبّي مختلف اهتمامات شرائح المجتمع، ويدعم المسيرة التنموية التي رسمتها وتبنّتها إمارة عجمان، مشيراً إلى أن الإقبال المتزايد على مختلف الفعاليات في الإمارة يعكس نجاحها في تنظيم واستضافة مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية والترفيهية وغيرها وذلك بتعاون بنّاء بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف الهاشمي إن مهرجان عجمان للمحركات يعتبر الفعالية الأولى من نوعها المتخصصة في عرض أكبر تشكيلة سيارات ودراجات نارية معدّلة في الإمارة، وهو مناسبة لجميع الهواة والمحترفين للإطلاع على العديد من طرازات السيارات الكلاسيكية والرياضية والمعدلة والدراجات النارية سواء في إمارة عجمان أو المشاركة من باقي الإمارات.

وأضاف الهاشمي إن المهرجان يأتي في سياق دعم دائرة التنمية السياحية في عجمان للفعاليات النوعية الجديدة والتي تروّج للأفكار الخلاقة والمبدعة، كما يعدّ فرصة للعديد من الشركات العارضة وشركات العناية بالسيارات وشركات التجهيز ومورّدي قطع الغيار من عرض آخر الإبتكارات والأجهزة المتطورة والخدمات العالية خلال هذا الحدث.

ويأتي تنظيم مهرجان عجمان للمحركات 2022 بالتعاون مع رابطة الإمارات للسيارات، وشرطة عجمان، والإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، وسيتي سنتر عجمان، وشركة الزورا للتطوير العقاري، ومياه غلفا، الراعي الذهبي المستشفى السعودي الألماني، وتطوع عجمان.

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