«شروق» تستعرض رؤية الشارقة للتنمية المستدامة أمام 100 دولة في «سوق السفر العالمي»

المصدر: لندن - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) خلال مشاركتها في معرض «سوق السفر العالمي» 2022، سلسلة من الاجتماعات ولقاءات التعارف والتواصل مع مجموعة من المستثمرين وخبراء صناعة السفر والسياحة من المملكة المتحدة والقارة الأوروبية والعالم، وعرضت محفظة مشروعاتها العالمية القائمة والحديثة والمقبلة.

ولاقت مشاركة «شروق» في المعرض الذي أقيم في لندن خلال الفترة من 7-9 نوفمبر الجاري اهتماماً كبيراً من المستثمرين الأجانب بمشاريعها، ورؤيتها التي أثمرت عدة مشاريع اجتماعية واعية، وفي الوقت ذاته حريصة على استدامة البيئة وحمايتها، بالتعاون مع شركائها الدوليين.

واطلع زوار جناح الهيئة المشارك، ضمن جناح «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، على رؤية «شروق» في تحقيق الاستدامة في كافة المشاريع المعروضة، حيث بدت معالم رؤية الهيئة التي استلهمتها من الرؤية المتكاملة لإمارة الشارقة في المشروعات التي تُعرض لأول مرة في دورة العام الجاري من المعرض، إذ وسّعت «شروق» محفظة مشاريعها في عدد من القطاعات المختلفة التي تشمل الترفيه والضيافة والسياحة والمغامرة والثقافة والتراث.

وعرضت «شروق» مستجدات مشاريعها الحديثة والمستقبلية في إمارة الشارقة مع التركيز على مشاريع الضيافة والسياحة البيئيّة التي ستكتمل نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل.

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «شهدنا خلال مشاركتنا السابعة عشرة على التوالي في معرض»سوق السفر العالمي 2022«، اهتماماً واضحاً وكبيراً من الضيوف والمشاركين وقادة الصناعة برؤية»شروق«التي استلهمتها من طموح إمارة الشارقة لتحقيق التنمية المستدامة والتزامها بتجديد المعالم التاريخية والاستدامة، فقد حرصنا على تبني هذه المبادئ في تصاميمنا والمواد المستخدمة في مشاريعنا، وتجارب ضيوفنا، فمعظم الفنادق التراثية والنُزل البيئية التي طورناها تجسد جهودنا والخطوات التي اتخذناها لضمان تقديم تجربة صديقة للبيئة ومستدامة لضيوفنا».

ومن أبرز المشاريع التي عرضتها «شروق» في «سوق السفر العالمي» 2022 «رحّال» الذي يتيح للسياح تجربة متميزة من خلال مقصورات فاخرة على شاطئ الحمرية، و«واحة البداير من مسك» المشروع الذي يتوسط الكثبان الذهبية في قلب صحراء البداير وسط إمارة الشارقة، و«نُزل القمر من مسك» وجهة التخييم الصديقة للبيئة في منطقة مليحة، و«نُزل الفاية من مسك» الذي أعيد فيه إحياء مبنيين من ستينيات القرن الماضي، الأول عيادة طبية، والآخر متجر في أقدم محطات الوقود في الدولة، وتحويلهما إلى منتجع صحي، و«نُزل الرفراف من مسك» في كلباء، الذي يقع في محمية أشجار القرم، إحدى أكثر النظم البيئية تنوعاً في دولة الإمارات، وتندرج كافة هذه المشروعات تحت مظلة «مجموعة الشارقة للضيافة» التابعة لـ«شروق» بإدارة «مسك من شذا».

وتشمل وجهات «شروق» الصديقة للبيئة في مجال التراث التي تعرضها في «سوق السفر العالمي» 2022 «قلب الشارقة» الذي أعاد إحياء المنطقة التراثية وحولها إلى وجهة ثقافية حيوية، والذي يجمع الحياة المعاصرة لمدينة الشارقة بإرثها الغني من الماضي العريق.

وعرضت «شروق» أيضاً «جناح السراي - بيت خالد بن إبراهيم»، البيت التراثي لتاجر اللؤلؤ خالد بن إبراهيم الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن التاسع عشر في قلب الشارقة، والذي سيتم تحويله إلى فندق يتضمن 12 غرفة كإضافة جديدة لفندق «ذا تشيدي البيت – الشارقة»، و«قرية نجد المقصار من مسك»، حيث سيتم تحويل 13 منزلاً في قرية نجد المقصار التي يبلغ عمرها 100 عام إلى وحدات فندقية فاخرة على المرتفعات الجبلية لمدينة خورفكان الساحلية.

ومن المشاريع التي عرضتها «شروق» خلال الحدث، مشروع «بيت الحكمة» الصرح الثقافي الذي يشكل نموذجاً لمكتبات المستقبل ويوفر للمقيمين والسياح من كافة الفئات العمرية تجربة التعلم والتبادل الفكري والثقافي، والإبداع، والوصول إلى المعرفة.

ومن المشاريع التي أثارت اهتمام زوار معرض «سوق السفر العالمي» مشروع جديد متكامل للمغامرات في مدينة خورفكان بمحاذاة جبل سويفة بالمنطقة الشرقية، الذي تطوره «شروق» ضمن محفظة مشاريعها المتكاملة، ومن المقرر افتتاحه في عام 2024.

وتضم الوجهات الترفيهية الجديدة التي عرضتها «شروق» كلاً من «شاطئ الحيرة»، و«شاطئ خورفكان» و«حدائق المنتزه»، بالإضافة إلى «مليحة للسياحة الأثرية والبيئية»، و«جزيرة النور»، اللذين أصبحا نموذجاً للحفاظ على البيئة وإتاحة الفرصة أمام المقيمين والسياح للوصول إلى الطبيعة والتعرف على تاريخها.

وحرص زوار معرض «سوق السفر العالمي» 2022 على استكشاف عدد من جوانب رؤية «شروق»، منها كيفية توظيف المعايير المراعية للبيئة المحيطة بالوجهات لإدارة تصاميم مشاريعها، وتسخير التكنولوجيا الحديثة المبتكرة للتخفيف من انبعاثات الكربون، والاستفادة من الجماليات المعمارية خلال إعادة تصور وجهاتها والمباني القائمة فيها لتقديمها برؤية جديدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز