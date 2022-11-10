غرفة الشارقة تنظم ملتقى الجودة العالمي.. «رحلة مستمرة نحو التميز»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة «ملتقى الجودة العالمي في غرفة الشارقة»، تحت عنوان «رحلة مستمرة نحو التميز»، وذلك في إطار احتفالها باليوم العالمي للجودة، الذي يحتفي به العالم في نوفمبر من كل عام، انطلاقاً من حرص الغرفة على نشر ثقافة التميز، وتشجيع موظفيها ومتعامليها على أهمية الجودة، وارتباطها المباشر مع الأداء المؤسسي.

وحضر الملتقى الذي أقيم في مقر الغرفة، محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمقدم الدكتور سامح خميس الحليان نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والدكتور جراح محمود الزعبي مدير أول تنافسية التميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بالغرفة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة، ومرتضى الفاتح الزيلعي مستشار التميز في هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ومريم أحمد آل علي مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي بالغرفة، وعدد من مديري الإدارات والأقسام وموظفي الغرفة.

منهجية استثنائية

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، أن تنظيم هذا الملتقى، يأتي في إطار احتفال الغرفة بالجودة والتميز، التي تحرص على تطبيقها في كل مفاصل عملها، وتتبناها بالعمل الدائم، والمواظبة على رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها إلى متعامليها، والإسهام في نشر ثقافة الجودة وتكريسها بين مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن الجودة والتميز المؤسسي في إمارة الشارقة، ثقافة استُمدت من فكر وفلسفة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أرسى سموه منظومة عمل متطورة، جعلت من الجودة والتميز هدفاً أساسياً تعمل الجهات الحكومية والخاصة على تحقيقه، ومنهجية استثنائية ترتكز على الإبداع والريادة، وتحقيق نتائج وتطورات واقعية وملموسة، هدفها التغيير الإيجابي في خدمة المجتمع.

وأشار العوضي إلى أن غرفة الشارقة تحرص على تحقيق أعلى مستوى من الجودة والإتقان والتميز، من خلال استراتيجيتها القائمة على تعزيز منظومة التميز المؤسسي، والارتقاء بمستوى خدماتها وأعمالها، ونيل رضا وثقة المتعاملين على كل المستويات الوظيفية والوحدات التنظيمية، فضلاً عن تهيئة بيئة العمل وتوفير متطلبات تنفيذ سياسة الجودة، وترسيخ مفاهيم وسبل تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن للغرفة العديد من الإنجازات في هذا الشأن، آخرها حصولها على مواصفة نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO22301:2019، بعد نجاحها وتميزها بتعزيز قدراتها على ضمان استمرارية تقديم الخدمات لمجتمع الأعمال في حالات الطوارئ، إلى جانب نجاحها في تجديد شهادة نظام الإدارة المتكامل للجودة ISO9001:2015، والبيئة ISO14001:2015، والصحة والسلامة المهنية: ISO45001:2018، بما يعزز جهود الغرفة في دعم قطاعات الأعمال، وتطوير ممارساتها نحو نمو اقتصاد مستدام، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز.

ودعا العوضي كافة موظفي الغرفة لمواصلة تحسين الأداء والإنتاجية وتطويرهما بشكل مستمر، بهدف الحفاظ على المكتسبات، وبناء واستشراف مستقبل قوامه الجودة والابتكار والتميز، للنهوض بالقطاعات الاقتصادية في إمارة الشارقة، وتعزيز الجاهزية والاستباقية في مختلف المجالات، لتظل رحلتها نحو التميز مستمرة، ولا يقف أمامها أي عائق.

تاريخ الجودة

وقدم الدكتور جراح محمود الزعبي عرضاً، بيّن خلاله تاريخ الجودة ومفهوم التميز، والمكونات الأساسية لترسيخ ثقافة الجودة في أية مؤسسة، مقدماً شرحاً عن أنواع القيادة ومستوياتها التي تعد أساس عملية التميز، ومبيناً مراحل تطور نماذج التميز وأجيالها الأربعة، وأهمية الفكر الاستراتيجي بالنسبة للمؤسسات، القائم على التخطيط ووضع سيناريوهات للمستقبل والحوكمة، وإدارة الأزمات والمخاطر والقدوة الحسنة، والتفاعل مع المعنيين، مركزاً على أهمية الاستدامة في الأعمال والمسؤولية المجتمعية، واستمرارية الأعمال، وتشجيع الابتكار والإبداع.

أفضل الممارسات

واستعرض المقدم الدكتور سامح خميس الحليان، من خلال عرض تعريفي، أفضل الممارسات التي قدمتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، لخص من خلاله تجربتها الرائدة في الجودة والتميز، التي تحرص على تطبيقها في الخدمات المقدمة للمجتمع، من خلال ممارسات العمليات الإدارية، وتطوير ومتابعة أنظمة الجودة، وأبرز الإنجازات المحققة في هذا الشأن، التي تهدف دوماً إلى إسعاد المتعاملين.

جلسة حوارية

كما تم عقد جلسة حوارية بعنوان «الجودة واستمرارية الأعمال»، أدارها مرتضى الفاتح الزيلعي مستشار التميز في هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وشارك فيها أيمن كتيلي مدير تطوير الأعمال في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، من شركة لويدز ريجستر كواليتي اشورنس، وفاطمة المرزوقي نائب رئيس قسم استمرارية الأعمال في هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، ومريم أحمد آل علي مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي بغرفة الشارقة، تناولت مفاهيم الجودة والتميز وأدواتها، إلى جانب التعريف بأهمية تطبيق نظام استمرارية الأعمال القائم على مجموعة العمليات التي تحدد وتقيّم المخاطر المحتمل أن تواجهها المؤسسة، في حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث أو الأحداث العارضة، التي يمكن أن تعرقل أنشطتها، على نحو يكفل مواجهتها لتقليل الخسائر واستعادة العمليات المعتادة، كما تم استعراض أهم المحاور الخاصة بالمواصفة الدولية لاستمرارية الأعمال ISO22301:2019، والمعيار الوطني لاستمرارية الأعمال NCEMA 7000:2021.

رحلة تميز الغرفة

واستعرضت مريم أحمد آل علي، خلال الجلسة الحوارية، رحلة غرفة الشارقة في الجودة والتميز، حيث كانت البداية بتوقيع اتفاقية مع الشبكة الأوروبية للجودة عام 1995، لتأهيل مصانع الشارقة للحصول على شهادة الأيزو، بهدف تلبية متطلبات التصدير للسوق العالمية، وفي عام 2002، بدأت الغرفة بتأهيل الفريق الداخلي للحصول على شهادة الأيزو (نظام إدارة الجودة 9001)، وتم الحصول عليها في عام 2003، وفي عام 2007، تم استحداث وحدة تنظيمية للجودة في الهيكل التنظيمي للغرفة، كذلك في عام 2011، تم إطلاق فريق سفراء التميز من مختلف الوحدات التنظيمية بالغرفة، وكان دورهم المساهمة في نشر ثقافة الجودة بين جميع الموظفين وأعضاء الغرفة، وشهد عام 2012، توقيع اتفاقية مع المؤسسة الأوروبية للجودة، بهدف استخدام النموذج الأوروبي EFQM، وتوالت الأعوام، وجاء التوجه لأخذ نظام الإدارة المتكامل للجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية في عام 2016، ولمواكبة التغيرات والتطورات، والعمل على تحسين الأداء، حصلت الغرفة مؤخراً على نظام إدارة استمرارية الأعمال أيزو 22301:2019.

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