«جيديا» توقع شراكة لحلول المدفوعات مع (ساتا) للسفريات

المصدر: دبي- البيان

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وقعت «جيديا»، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، شراكة استراتيجية مع وكالة مطار الشارقة للسفريات (ساتا)، لتزويد الأخيرة بحلول دفع عبر نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.

وبموجب هذا التعاون، ستعتمد وكالة مطار الشارقة للسفريات، المؤسسة الرائدة في قطاع السفر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجموعة حلول جيديا الشاملة لمدفوعات التجارة الإلكترونية ونقاط البيع، ليتمكن عملاؤها من إجراء المدفوعات بسهولة ويسر، وليتيح للوكالة تقديم خدماتها بشكل أسرع.

وقال سيليش مالهوترا، مدير عام «جيديا» في دول مجلس التعاون: «تعد «ساتا» من أشهر مؤسسات قطاع السفر في دولة الإمارات، ونحن سعداء بالتعاون معها لتسريع بنيتها التحتية للمدفوعات الرقمية، في وقت تسهم فيه جيديا، منذ ما يزيد على عقدين من الزمن، في إعادة رسم مشهد قطاع المدفوعات من خلال ابتكار تقنيات مالية مميزة لحل المشكلات. ويسرنا توسيع نطاق وصولنا وحضورنا عبر القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم منصة نقاط البيع المخصصة لوكالة مطار الشارقة للسفريات، في شراكة جديدة تنسجم مع مهمتنا لإطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد الرقمي، ومساعدة مزودي الخدمات الحكومية على تقديم خدمات سهلة ورفيعة المستوى لعملائهم ومواطنيهم».

تأسست وكالة مطار الشارقة للسفريات «ساتا»، المملوكة لهيئة مطار الشارقة-حكومة الشارقة، في عام 1985، وهي معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، وتقدم خدماتها لشريحة واسعة من المجتمع، بما في ذلك المسافرون بغرض الأعمال، والترفيه، والمجموعات، وغير ذلك.

وتستخدم ساتا في عملياتها أحدث التقنيات المدعومة بخدمات مميزة ومستمرة على مدار 24 ساعة، الأمر الذي بوأها مركز الصدارة في قطاع وكالات السفر المميزة في دولة الإمارات، وهي الوكيل الوحيد المعتمد لمبيعات الركاب في دولة الإمارات لشركتي طيران «فلاي ناسFlynas-) و»اير بيس- Air Peace). وكذلك وكيل المبيعات العام للخطوط الجوية الباكستانية في الشارقة والإمارات الشمالية، ووكيل مبيعات الركاب للخطوط الجوية الأوزبكية في جميع أنحاء الإمارات، ووكيل خدمات الركاب لـمصر للطيران في الشارقة والإمارات الشمالية.

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