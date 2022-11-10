6.6 مليارات دولار حجم الاستثمار بتنظيف مراكز البيانات في المنطقة 2021

المصدر: دبي - البيان

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تشهد شركة هيتشز أند غليتشز في قطاع خدمات صيانة المنازل في دبي والتي تعد جزءاً من شركة فارنك، ارتفاعاً كبيراً في الطلب على خدمات التنظيف المتخصصة، خاصة لأعمال مراكز البيانات المزدهرة في المنطقة.

يتزايد الطلب على تنظيف مركز البيانات بسبب الارتفاع السريع في الأعمال الرقمية في جميع أنحاء المنطقة، حيث تعد مراكز البيانات الموثوقة أمراً حيوياً، خاصة مع التصعيد السريع لتكنولوجيا الإنترنت والاتصال المحمول، لذا فليس من المستغرب أن تتبنى العديد من الشركات حلولاً آمنة وفعالة ومستدامة لتخزين بياناتها.

ووفقاً لتقرير الأبحاث والأسواق، فقد شهد سوق مراكز البيانات في الشرق الأوسط وأفريقيا استثمارات بقيمة 6.55 مليارات دولار أمريكي في عام 2021 بالتزامن مع توقع ارتفاع الاستثمارات إلى 12.19 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.90٪ خلال عامي 2022-2027.

إن ما يغذي نمو الطلب بشكل كبير هو نشر شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والمدن الذكية والثورة الصناعية الرابعة، حيث استقطبت عدة دول مثل: إسرائيل وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر استثمارات كبيرة في السنوات الأخيرة، إذ تعد شركة اتصالات كأكبر مزود لخدمات مراكز البيانات في دولة الإمارات، حيث تملك 9 مراكز بيانات منتشرة في دبي وأبوظبي والعين.

وبهذه المناسبة علق زهيب أزهر، رئيس العمليات لدى شركة هيتشز أند غليتشز قائلاً: «تُظهر تجربتنا على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية أن الطلب على خدمات تنظيف مركز البيانات الاحترافية يتزايد بشكل كبير.، حيث يريد مديرو مراكز البيانات الآن تعيين شركة متخصصة لتقديم خدمات تنظيف عالية الجودة في هذه البيئات المعقدة».

تعتبر معدات مركز البيانات حساسة للغاية والأداء الأمثل أمر بالغ الأهمية لأعمالهم، إذ تتكون المعدات من مفاتيح وأجهزة توجيه ومحاور وبطاريات يو بي إس ورفوف تجمع الغبار والحطام مثل أي شيء آخر، ومع ذلك فإن عملية التنظيف تكون معقدة للغاية.

تتطلب جزيئات الغبار والمعادن الحديدية الموصلة المتراكمة على لوحات الدوائر عمال تنظيف مدربين تدريباً عالياً ولديهم مهارة تقنية، ويمكن أن تسمح إجراءات التنظيف غير الصحيحة بحطام إضافي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المعدات وتعطلها، وينطبق هذا أيضاً على جميع أنواع البيئات الخاضعة للرقابة بما في ذلك مراكز البيانات وغرف البيانات وقاعات البيانات وغرف الخادم.

ووفقاً لشركة هيتشز أند غليتشز فإننا إذا تركنا الملوثات على المدى الطويل دون تنظيف فقد تتسبب في تلف لوحات الدوائر وتآكل المعادن بالإضافة إلى تعطل الأقراص ومحركات الأشرطة، مما قد يؤدي لاحقاً إلى انقطاع التيار الكهربائي، لذا يجب أن يتبع تنظيف مركز البيانات إجراءات معيارية صارمة مثل معيار ISO 14644-1 2015 الفئة 8 الذي يوضح بالتفصيل إجراءات التنظيف الدولية للبيئات الخاضعة للرقابة.

قدمت هيتشز أند غليتشز خدمات تنظيف البيئة الخاضعة للرقابة لمجموعة من القطاعات مثل الحكومة والاتصالات والبحرية والمصارف والبنية التحتية، حيث يؤكد ذلك على أهمية التحول بعيداً عن العمليات التقليدية والصيانة لمراكز البيانات لدرجة عالية من النظافة الفنية وصيانة المرافق.

وأضاف أزهر قائلاً: «بالنظر إلى المبلغ الذي يتم استثماره في مراكز البيانات فإن الاتجاه الآن يسير بقوة نحو التنظيف الاحترافي والمتخصص لضمان صيانة معدات تكنولوجيا المعلومات بشكل جيد وتشغيلها باستمرار في بيئة باردة ودرجة عالية من النظافة، مما يقلل من فرصة حدوث انقطاع خطير أو توقف كبير».

تستخدم هيتشز أند غليتشز في عمليات التنظيف دائماً المكانس الكهربائية مع مرشحات هواء جسيمات عالية الكفاءة لإزالة الغبار والحطام من معدات تكنولوجيا المعلومات، والتي تزيل 99.97٪ من جزيئات الغبار والبكتيريا والعفن وجزيئات المعادن، كما يتم تنظيف سطح الرفوف والأبواب بالمكنسة الكهربائية ومسحها بقطعة قماش من الألياف الدقيقة.

واختتم أزهر حديثه قائلاً: يجب تنظيف أجهزة كشف الدخان الموجودة تحت الأرضية بفرشاة المكنسة الناعمة، بينما يجب تنظيف أنابيب الحريق بشكل فعال من أعلى إلى أسفل حيث يكون الغبار غير مرئي.

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