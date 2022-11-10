145 مليون درهم ثمناً لفيلا في نخلة جميرا

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» عن اكتمال عملية البيع لفيلا بتصميم مخصص حسب الطلب في نخلة جميرا مقابل 145 مليون درهم، حيث تولّت هوني ديلامي، الشريك التنفيذي في الشركة، عملية البيع كاملةً مع أولغا بالاشوفا، كبيرة الاستشارات العقارية العالمية الوكيلة عن المشتري.

وتصنف الفيلا في نخلة جميرا ضمن أعلى 10 عقارات سعراً في الربع الثالث من عام 2022. وتمتد على مساحة 17,000 قدم مربعة ومساحة بناء تصل إلى 13,000 قدم مربعة، وتتميز بإطلالة بانورامية على الأفق وديكورات داخلية مذهلة وتجهيزات راقية من علامات مثل مينوتي وكاسينا وباكستر ونول وميلي.

وقالت هوني ديلامي: «نشهد تزايداً في الطلب على الفلل الفاخرة والقصور المصممة حسب الطلب في المواقع الشاطئية مثل نخلة جميرا. ويسعى العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية الذين يشترون منزلهم الثاني أو الثالث أو ينتقلون إلى دبي، للحصول على حلول جاهزة لتوفير الوقت والجهد بدلاً من بناء منزل جديد أو تجديد العقار. كما تتوقع هذه الفئة من المشترين المستعدين لدفع أكثر من 100 مليون درهم لشراء منزلهم الجديد، الحصول على أفضل المفروشات والتجهيزات. ونشهد ارتفاعاً في رأس المال يصل إلى 100% على الفلل المبنية خصيصاً مقارنة ببداية عام 2021، وذلك حسب جودة البناء والتصميم والتجهيزات والموقع. كما أدّى هذا العامل إلى زيادة الطلب والأسعار لقطع الأراضي الفارغة والفلل الأصلية في الجزيرة، حيث يقوم المستثمرون بعمليات التصميم والبناء لتجهيز العقار وتحقيق أرباح مُرضية».

وتشهد نخلة جميرا أكبر حجم مبيعات في القطاع الرئيسي، حيث بلغ الإجمالي 5.10 مليارات درهم، ويشكل أكبر حجم مبيعات في كل من الفئتين الرئيسيتين للشقق والفلل، بإجمالي 3.89 مليارات درهم و1.1 مليار درهم على التوالي. وبلغ متوسط سعر القدم المربعة في نخلة جميرا للفلل 4,924 درهماً إماراتياً في الربع الثالث من عام 2022، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 36.85% على أساس ربع سنوي، إضافةً لنمو متوسط الأسعار بنسبة 7.62%، ووصول حجم المبيعات إلى 1.17 مليار درهم.

وتتقدم نخلة جميرا في حجم المبيعات بشكل كبير، كما ظهرت وجهات سكنية أخرى للفلل خلال الربع الثالث من عام 2022، مثل مجمع إميرتس ليفينج، حيث بلغ حجم مبيعات الفلل 867 مليون درهم، ومدينة محمد بن راشد، حيث اقترب حجم المبيعات من 700 مليون درهم.

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