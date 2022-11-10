1.48 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار» في 9 أشهر بنمو 227 %

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دبي للاستثمار، تحقيق أرباح صافية بلغت 1.48 مليار درهم خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، محققةً زيادة بنسبة 227%، مقارنةً بـ 456 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.

وترجع زيادة الأرباح بقيمة 1.033 مليون درهم مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، بشكلٍ أساسي، إلى المكاسب التي تحققت جراء تخارج 50% من حصة الأغلبية وأرباح القيمة العادلة للاستثمار المحتفظ به في شركة الإمارات ديستريكت كولينج ( إيميكول)، والتي بلغت قيمتها 980 مليون درهم. كما واصلت الشركات المتخصصة في قطاع التصنيع والمقاولات والخدمات التابعة للمجموعة أداءها القوي. وسجل إجمالي الإيرادات في المجموعة نمواً كبيراً وصل إلى 3.3 مليارات درهم إماراتي، لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بـ 2.6 مليار درهم إماراتي للفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة «دبي للاستثمار»: «نجحت المجموعة في الحفاظ على زخمها وقوتها الدافعة، وتحقيق أداء ثابت ومُتَّسِق على امتداد هذا العام، الأمر الذي يعكس مرونة نموذج الأعمال الذي نعتمده. ويأتي الأداء القوي الذي ميّز الربع الحالي نتيجة لقدرتنا على إيجاد قيمة مضافة كبيرة من خلال عمليات تخارج مدروسة ساهمت في تحقيق هذه الأرباح، الأمر الذي يشكل دلالة واضحة على نجاح الاستراتيجية التي تعتمدها دبي للاستثمار. وتماشياً مع إستراتيجية المجموعة التي تهدف إلى تحقيق عوائد عالية للمساهمين تمت الموافقة على توزيع الأرباح المرحلية بنسبة 7.5% خلال هذا الربع. وستركز المجموعة جهودها لاتخاذ التدابير المناسبة واللازمة فيما يتعلق بالاستثمارات الاستراتيجية، وستقوم بتنفيذ عمليات التخارج المخطط لها من عدد من الأصول التي اقتربت من مراحل تحقيق العوائد المرجوة خلال السنوات المقبلة».

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