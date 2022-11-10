دبي تستضيف «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا» في معرض «عالم القهوة 2023»

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف معرض «عالم القهوة 2023» في إطار فعالياته «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا»، والتي تتيح لمحترفي صناعة القهوة «الباريستا» إظهار مهاراتهم وإبداعاتهم في هذا المجال، وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على مهنة الباريستا والترويج للتميز في صناعة القهوة. وتنظم «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، معرض «عالم القهوة 2023» بالتعاون مع «جمعية القهوة المختصة»، في الفترة من 11 إلى 13 يناير 2023.

تجمع «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا» أبرز وأمهر محترفي صناعة القهوة في الدولة تحت سقف واحد، وتتولى لجنة تحكيم دولية تقييم مشاركاتهم بناءً على جودة مشروباتهم وطريقة التقديم والإبداع والكفاءة الفنية والنظافة. وتتيح البطولة للباريستا فرصة توظيف مهاراتهم وإبداعاتهم لإبهار الحكام بمختلف مشروبات القهوة التي تلائم جميع الأذواق. وقد تم فتح باب التسجيل في البطولة، ويمكن للراغبين بالمشاركة تقديم طلباتهم عبر الرابط التالي https://dubai.worldofcoffee.org.

وبهذه المناسبة قال خالد الملا، رئيس مجلس إدارة «جمعية القهوة المختصة - فرع الإمارات»: «تعد دولة الإمارات أحد أبرز أسواق المقاهي وأكثرها تطوراً في منطقة الشرق الأوسط، وتحتل دبي مكانة رائدة في مجال الابتكار في صناعة القهوة في المنطقة. وتمثل «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا» منصة متميزة لإبراز مهارات وإبداع الباريستا واستعراض الطرق والمنهجيات المتعددة لصناعة القهوة التي تتمتع بمنزلة فريدة في التقاليد والثقافة الإماراتية، كما أنها واحدة من أهم رموز الضيافة العربية، ويشهد سوق القهوة في دبي تطوراً كبيراً يعزز موقعها الريادي على المستوى العالمي، في ظل الرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة».

ويأتي انعقاد «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا» تمهيداً لإقامة «البطولة العالمية للباريستا»، والتي يتم تنظيمها سنوياً ضمن فعاليات معرض «عالم القهوة» وتعد إحدى أبرز مسابقات القهوة العالمية، حيث يتأهل الفائزون بمختلف البطولات الوطنية للباريستا من جميع أنحاء العالم للمشاركة في البطولة العالمية.

وتهدف «البطولة العالمية للباريستا» إلى تعزيز مهنة صناعة القهوة والترويج لأصناف القهوة عالية الجودة على نطاق واسع، حيث تجمع الباريستا العالميين والإقليميين والمحليين، وتوفر لهم الفرصة لإظهار مهاراتهم في صناعة القهوة. ويشارك في البطولة أكثر من 50 محترفاً، يقوم كل منهم بتقديم عرض لمدة 15 دقيقة مصحوباً بالموسيقى، يتضمن تحضير 4 أكواب من «الإسبريسو»، و4 مشروبات تحتوي على الحليب، و4 مشروبات فريدة خاصة بكل منهم تلائم المعايير العالية للبطولة.

يجمع معرض «عالم القهوة» نخبة من الخبراء وروّاد قطاع القهوة، ومختلف أطراف مجتمع القهوة العالمي، بما في ذلك المزارعين والتجار والمنتجين والمصنعين والموزعين والباريستا والشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المقاهي والفنادق، ومتذوقي ومحبي القهوة من جميع أنحاء العالم. وتعكس إقامة معرض «عالم القهوة» في دبي مكانتها البارزة في مجال تجارة القهوة، بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يعزز الإجراءات والعمليات اللوجستية. ويؤدي قطاع القهوة دوراً جوهرياً في اقتصاد المنطقة والاقتصاد العالمي، إذ أن القهوة هي ثاني أكثر المنتجات تداولاً في العالم بعد النفط، ويبقى الطلب مستمراً على مشروبات القهوة بمختلف أنواعها مهما تغيرت الاتجاهات العالمية وأنماط الحياة السائدة.

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