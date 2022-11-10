التحول في سلاسل التوريد مع اتجاهات الرقمنة الصاعدة

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لمع في السنوات القليلة الماضية مفهوم رقمنة سلاسل التوريد، خاصة بعد انتشار الجائحة وتوجّه العالم بأسره نحو الرقمنة لتسهيل سير العمليات التجارية وغير التجارية. وتعتبر سلاسل التوريد الرقمية مفتاح نجاحٍ لكل شركة صانعة أو موزّعة للمنتجات والخدمات على تنوعها. فما هي أبرز التحوّلات التي طرأت على سلاسل التوريد في عصر الرقمنة؟

ما هي سلاسل التوريد؟

سلاسل التوريد عبارة عن صلة الوصل بين كل خدمة من خدمات التجارة، بدءاً من التصنيع أو الإنتاج، وصولاً إلى الشحن فالتسليم والاستلام. وكان الهدف من البدء برقمنة سلاسل التوريد حول العالم تلبيةً للطلبات الكبيرة من المتعاملين، وإدارة قاعدة ضخمة من البيانات، وربط الوظائف أو المراحل كافة بتقنيات عالية وبأداء متماسك ومرونة أكبر.

التحوّل في سلاسل التوريد بعد الرقمنة

أثبتت الأعوام المنصرمة مدى صعوبة توقّع المستقبل والتحكّم بالظروف، ولكنها فرضت حتماً ضرورة الاستعداد لأي طارئ، وبالتالي ضرورة وجود خطط بديلة في حال فشل الخطط الأولية. وكانت رقمنة سلاسل التوريد إحدى الخطط التي ساهمت برفع مرونتها ووقوفها أمام التحديات. أما أبرز التحوّلات التي خاضتها سلاسل التوريد مع الرقمنة فهي:

جمع كافة البيانات في لوحة معلومات واحدة تربط ما بين المنتج والعميل، مما يتيح صورة كاملة متكاملة تسمح بمتابعة كافة العمليات بكبسة زر.

قراءة وتحليل هذه البيانات في الوقت الفعلي لها، وبالتالي إمكانية استشراف أي نوع من الاضطرابات والعمل على حلّه.

تقليل كمية الهدر والاستجابة بطريقة أفضل للتزايد في العرض والطلب.

الاعتماد على الصيانة الوقائية التي تمنع الأعطال والمشاكل في المعدات في وقتٍ مبكر، وبالتالي تجنّب الهدر والتكلفة.

الاعتماد على الروبوتات والمركبات ذاتية القيادة التي تقلّل من احتمال الوقوع في الأخطاء البشرية.

"دي بي ورلد" ورقمنة سلاسل التوريد

من أبرز المشاريع التي أطلقتها شركة "دي بي ورلد" (موانىء دبي العالمية سابقًا)، وهي المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، في إطار رقمنة سلاسل التوريد، منصة "كارجوز كاستمز" (CARGOES Customs)، وهو نظام لإدارة الجمارك قائم على الذكاء الاصطناعي. وتعمل هذه المنصة على تسهيل حركة التجارة بحلولها التقنية المبتكرة من دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، بالتحديد في ما خصّ المعاملات الجمركية. وتساهم هذه التقنية أيضًا في رفع مستوى التتبع، وتخليص المعاملات، وتحليل المخاطر بفضل محرّكها القوي.

أما آخر المشاريع التي قامت بها "دي بي ورلد"، والتي فازت بالجائزة الألمانية لإدارة سلسلة التوريد لعام 2022، "بوكس باي" وهو مشروع مشترك عالمي نفذته الشركة بالتعاون مع مجموعة "إس إم إس"، وهو عبارة عن نظام آلي وصديق للبيئة لتغيير طريقة مناولة الحاويات في الموانئ. ويشبه نظام "بوكس باي" المكتبة، حيث يتم تكديس كل حاوية في منصة فردية، بينما تمر رافعات التكديس بينها، وتلتقط أي حاوية دون الحاجة إلى تحريك الحاويات التي فوقها أو تحتها، مما يلغي عمليات إعادة ترتيب الحاويات التي تستغرق وقتاً في أنظمة التخزين التقليدية.

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