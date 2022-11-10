أرباح "برجيل القابضة" ترتفع بنسبة 61.7% خلال 9 أشهر

المصدر: وام

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أعلنت مجموعة برجيل القابضة بي إل سي عن نتائجها المالية حيث بلغت الإيرادات 2,831.6 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة بنسبة 17.8% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو الذي حققته مستشفى مدينة برجيل الطبية بنسبة 145.6%، فيما ارتفع صافي الربح خلال الفترة نفسها بنسبة 61.7% ليصل إلى 205.1 مليون درهم على أساس سنوي.

ووصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 608.4 مليون درهم، بزيادة بنسبة 13.2%على أساس سنوي، واستقرار هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين عند 21.5%.

ويعود الفضل في ذلك إلى تحول الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لمستشفى مدينة برجيل الطبية بشكل إيجابي والنمو الذي حققته قطاعات المستشفيات والمراكز الطبية.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة برجيل القابضة: "انطلقت المجموعة قبل خمسين عاماً مع رؤية واضحة ورغبة في أن تصبح خدمات الرعاية الصحية عالمية المستوى متاحة للجميع في دولة الإمارات . ونحن ملتزمون بهذه الرؤية ونفخر بمساعي تحقيقها، وينعكس ذلك في ما سجلناه من نمو قوي في عدد زيارات المرضى وفي نتائجنا القوية خلال الفترة. وتعتبر اليوم برجيل القابضة في أفضل وضع لها على الإطلاق، بعد أن تمكنت مؤخراً من إضافة سيولة بقيمة 2.2 مليار درهم من خلال الإدراج الناجح لأسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، السيولة التي استُخدمت لسداد الالتزامات المالية الحالية للمجموعة، ما يؤهلها للاستثمار في مشاريع مبتكرة، والوصول إلى أسواق جديدة واستكشاف فرص الدمج والاستحواذ وتحقيق مستويات نمو متسارعة."

من جانبه، قال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: "تعكس نتائجنا قدرتنا على تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تركيزنا على رفع مستوى الاستفادة من أصولنا وزيادة مساهمتنا في الرعاية التخصصية المعقدة والفائقة. لقد استثمرنا بشكل كبير في مجالات الرعاية الطبية مرتفعة العائد، بما في ذلك طب الأورام وزرع الأعضاء، التي نلمس ارتفاعاً لافتاً في الطلب عليها محلياً وعالمياً. ارتفعت الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بشكل كبير عبر منشآتنا، لا سيما في مستشفى مدينة برجيل الطبية الرائد، حيث شهدنا نمواً في الإيرادات مكوناً من ثلاثة أرقام وحققنا أرباحاً إيجابية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين. وبالمثل، فإن قدرتنا على خدمة جميع المرضى عبر مختلف الشرائح الاجتماعية والديموغرافية خلال رحلة التشخيص والعلاج، عبر كلٍ من مراكزنا الطبية والمستشفيات ومراكز الرعاية النهارية والصيدليات، تساهم بشكل مستمر في تعزيز الولاء تجاه كافة العلامات التجارية التابعة لمجموعة برجيل القابضة".

وارتفعت أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 13.2 % على أساس سنوي لتصل إلى 608.4 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام 2022، وتم تسجيل هذه الأرباح بهامش ثابت يبلغ 21.5% على الرغم من قيام مدينة برجيل الطبية وغيرها من المرافق عالية النمو بتعيين أطباء إضافيين والاستثمار في منشآتها لتحقيق المزيد من العائدات المستقبلية.

انخفض صافي دين المجموعة بنسبة 42.5% خلال فترة التسعة أشهر من العام 2022، حيث انخفضت القروض والسلف بفوائد بنسبة 34.1% في هذه الفترة.

وبلغت نسبة صافي الدين / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 2.5 مرة كما في 30 سبتمبر 2022، وذلك قبل إتمام عملية الطرح العام الأولي التي ساهمت بتقليل إضافي في الديون. ويبقى التركيز الاستراتيجي لمجموعة برجيل منصباً على تحقيق أقصى استفادة من الأصول وتحسين عوائد المرضى أكثر من توسعة نطاق انتشار المجموعة.

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