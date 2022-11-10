تبنّي التكنولوجيا الرقمية في عمليات الاستيراد والتصدير

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أثّرت التكنولوجيا الرقمية بشكلٍ متسارع على المجتمعات وفي جميع القطاعات الإنتاجية، خاصة بعد انتشار الجائحة التي زادت سرعة قطار "الرقمنة" في العديد من المجالات، وهو ما انعكس بشكل كبير على عمليات الاستيراد والتصدير تحديدًا، فكان للتكنولوجيا الرقمية أهمية كبرى في هذا القطاع الحيوي. كيف؟ إليكم التفاصيل.

الجائحة والنظام التجاري الجديد

فرضت الجائحة نظاماً جديداً من حيث العمليات في كافة القطاعات والاقتصادات على مستوى العالم. لقد عطّلت الجائحة العديد من القطاعات الحيوية، وأخّرت حركة التجارة وسبّبت الاختناقات في سلاسل التوريد، وشلّت العجلة الاقتصادية في العالم بأسره. لذلك كان لا بدّ من إيجاد الحلول والبدائل التي تتيح مواصلة تقديم الخدمات والبضائع بطريقة فعالة وبأقل ضرر وخسائر ممكنة. من بين هذه الحلول، ظهر الاتجاه نحو التكنولوجيا الرقمية بقوة كحل للعديد من المشكلات في مجال التجارة والخدمات اللوجستية، وخاصة في عمليات الاستيراد والتصدير.

"دي بي ورلد".. تجربة متميزة في رقمنة التجارة

كانت "دي بي ورلد" (موانئ دبي العالمية سابقًا) بصفتها المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، من أوائل الداعمين لمشاريع الرقمنة في عمليات الاستيراد والتصدير. وتتمتع الشركة بمنظومة تقنيات حديثة متقدمة مثل استخدام الروبوتات، والقدرة على تحليل كميات كبيرة من البيانات، واستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، وتشغيل مركبات ذاتية القيادة وغيرها، التي تؤمّن المرونة في سلاسل التوريد وتسهيل العمليات بكفاءة عالية. كل هذه التحديثات رسّخت دور "دي بي ورلد" في مجال التجارة العالمية.

الجدير بالذكر أن "دي بي ورلد" أطلقت خدمة طلب التسليم الإلكتروني الذي أتاح للشركات إمكانية تنفيذ كل المعاملات المعقدة للاستيراد بسهولة تامة، وتم تنفيذ أكثر من 52 ألف معاملة خلال سنة واحدة، بقيمة تخطت 120 مليون درهم إماراتي.

وأطلقت "دي بي ورلد" أيضًا منصتها الرقمية الجديدة للتجارة، "دوباي دوت كوم" (DUBUY.com)، في بعض دول أفريقيا مثل تنزانيا، وكينيا، ورواندا، وتونس. وكان الهدف من خلال هذه المبادرة تمكين التدفق التجاري ومساعدة الشركات العاملة في القارة الأفريقية على القيام بالعمليات التجارية خارج حدود القارة بكل سهولة، وتأمين الوصول إلى أسواق جديدة ومبتكرة وزيادة الربط التجاري حول العالم. كما تساعد هذه المنصة دول أفريقيا على مواجهة التحديات الرئيسية التي تعترض مسار التجارة الإلكترونية فيها.

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