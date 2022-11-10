تعاون مجموعة اينوك مع آي إتش آي اليابانية لاستكشاف فرص إنتاج الأمونيا الخضراء

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في إطار مساعي دبي ودولة الإمارات في ترسيخ قواعد الاقتصاد الأخضر وتقديم نموذج عالمي يحتذى به في استحداث وتبنّي حلول وبدائل الطاقة الصديقة للبيئة، وقّعت مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز والعاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، وشركة "آي إتش آي" اليابانية للصناعات الثقيلة، مذكرة تفاهم لدراسة إمكانية إنشاء سلسلة توريد الهيدروجين منخفض الكربون والأمونيا منخفضة الكربون في دولة الإمارات.

وقام كلٌ من سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، وجون كوباياشي، الرئيس التنفيذي، ورئيس قطاع الحلول وتطوير الأعمال لدى شركة "آي إتش آي" بتوقيع مذكرة التفاهم التي تقضي بإجراء الطرفين الدراسات ذات الصلة على مراحل متتالية لإنتاج الأمونيا الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك الدراسات والدراسات الأولية للجدوى لإنشاء مصنع إنتاج متكامل هو الأول من نوعه في دبي؛ فضلاً عن الدراسة والدراسة الأولية لهندسة وتصميم المراحل الأساسية لكل من المصنع التجريبي ومصنع الإنتاج المتكامل، كما يقضي التفاهم مع البدء في الإنتاج بتصدير الوقود المنتج إلى اليابان، والاستفادة به داخل دولة الإمارات وفي عموم المنطقة لإمداد السفن بالوقود ولغيرها من الاستخدامات.

تأتي هذه الشراكة تأكيداً لمكانة دبي كمركز للابتكار ونموذج للاستدامة الاقتصادية والبيئية، وفي إطار جهود "اينوك" للمساهمة في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية. علاوة على ذلك، تدعم الشراكة المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة للحياد المناخي 2050، وهي الحملة الوطنية الهادفة إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.

وتعليقاً على التفاهم الموقع مع الشركة اليابانية الرائدة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "لطالما حرصنا في اينوك على عقد الشراكات الواعدة التي من شأنها تأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة. وهذا التعاون مع شركة ’آي إتش آي‘ هو دليلٌ جديد يؤكد عُمق التزامنا بدعم جهود التحوّل في مجال الطاقة في دولة الإمارات بالإضافة إلى تعزيز استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. ونحن متحمسون للعمل جنباً إلى جنب مع شركة ’آي إتش آي‘ لاستكشاف إمكانات إنتاج الأمونيا الخضراء في الدولة."

من جانبه قال جون كوباياشي"، الرئيس التنفيذي، ورئيس قطاع الحلول وتطوير الأعمال لدى شركة "آي إتش آي" إنه من دواعي سرورنا في شركة ’آي إتش آي‘ أن نعلن عن تعاوننا مع اينوك لإنشاء سلسلة قيمة في مجال الأمونيا الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا التعاون الذي يأتي ليجسد الأهداف المشتركة بين اليابان ودولة الإمارات في الحد من الانبعاثات الكربونية. ندرك أن الأمونيا الخضراء هي أحد أبرز حلول الوقود الخالي من انبعاثات الكربون ذات الجدوى الاقتصادية العالية من حيث فعاليتها العملية وتكلفتها المنخفضة وسهولة التعامل معها فضلاً عن كونها تنتج الهيدروجين بمعدلات كثافة مرتفعة. وتحظى دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة مميزة تؤهلها لإنتاج وتصدير الأمونيا الخضراء بفضل ما تتمتع به من مصادر وفيرة في الطاقة المتجددة وبنية تحتية راسخة في مجال التجارة البحرية، تعزز مكانتها كمركز مهم للشحن العالمي."

تجدر الإشارة إلى أن الأمونيا الخضراء تُنتج عن طريق تفاعل الهيدروجين الأخضر والنتروجين معاً عند درجات حرارة مرتفعة وضغطٍ عالٍ، وهي تساعد في تقليل انبعاثات الكربون العالمية ويمكن استخدامها في قطاعات النقل وتوليد الطاقة والصناعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز