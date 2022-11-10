تعاون بين «هيتاشي إنرجي» و«إكوينور» في توليد الطاقة المتجددة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «هيتاشي إنرجي» التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن إبرامها اتفاقية تعاون استراتيجية مع «إكوينور»، إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم، وذلك للتعاون في مبادرات الكهربة وتوليد الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية حول العالم.

وتؤكد الاتفاقية، التزام الشركتين بجهود تسريع وتيرة تحول الطاقة، وتطوير نظام طاقة أكثر استدامة ومرونة وأماناً. وتعتمد الاتفاقية على التعاون الطويل والناجح بين الشركتين على مدى عقود عديدة، حيث زوّدت «هيتاشي إنرجي» شركة «إكوينور»، خلال تلك الفترة، بحلول وتقنيات رائدة خاصة بشبكات الطاقة في العديد من المشاريع، على غرار «دوجر بانك أيه» و«بي» و«سي»، أكبر مزرعة لطاقة الرياح البحرية في العالم، ومشروع «ترول أيه»، أول وصلة تيار مباشر عالي الجهد في العالم لنقل الطاقة من الشبكة البرية.

وتشتمل مجالات التركيز الأولية للتعاون على تطوير تصاميم أساسية قياسية يتم تطبيقها على أنظمة نقل التيار المباشر عالي الجهد والتيار المتناوب عالي الجهد لربط مزارع الرياح البحرية ومرافق إنتاج «إكوينور» بشبكات الطاقة البرية.

وقال نيكلاس بيرسون، العضو المنتدب لوحدة أعمال دمج الشبكات في «هيتاشي إنرجي»: «نحن سعداء بتعميق علاقتنا طويلة الأمد مع واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة وبمساعدة «إكوينور» على تحقيق طموحها في الوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول منتصف هذا القرن»، وأضاف: «من خلال تضافر جهودنا، نشكل فريقاً قوياً لدعم المجتمع في تحقيق هدف اتفاق باريس للمناخ وخلق مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة».

من جانبه، قال جير تونجسفيك، نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع والحفر والشراء في «إكوينور»: «تعتبر «هيتاشي إنرجي» شريكاً موثوقاً لإكوينور لسنوات عديدة. وتعد اتفاقية التعاون الاستراتيجية هذه بمثابة دلالة على الطموحات المشتركة لزيادة قدراتنا التنافسية في التحول الجاري في مجال الطاقة. وسيشكل توحيد الحلول التقنية عاملاً رئيسياً للنجاح، ونتطلع قدماً للارتقاء معاً بإمكاناتنا إلى آفاق جديدة».

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