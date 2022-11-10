طلب بقيمة 124.6 مليار درهم على أسهم «إمباور» بزيادة 47 مرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي («الطرح العام الأولي» أو «الطرح») عند 1.33 درهم للسهم، الذي يعتبر عند الحد الأعلى للنطاق السعري، وذلك عقب انتهاء صياغة سجل أوامر الاكتتاب وعملية الاكتتاب العام.

وبعد نجاحها مرتين في زيادة حجم الطرح، تم طرح ما مجموعه 2,000,000,000 سهم عادي، ما يعادل 20.0% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال «إمباور». وهو ما يحقق إجمالي عائدات تبلغ نحو 2.7 مليار درهم لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» وشركة الإمارات باور انفستمنت «الإمارات باور»، المملوكة بالكامل وبشكل غير مباشر لشركة دبي القابضة (معاً المساهمين البائعين) عند التسوية.

وعقب الانتهاء من الطرح العام الأولي لـ«إمباور»، فإن هيئة كهرباء ومياه دبي و«الإمارات باور»، سيحتفظان بنسبة 56.0% و24.0% من رأسمال الشركة الحالي، على التوالي. وعند الإدراج، ستصبح «إمباور» أكبر مزود مدرج لخدمات تبريد المناطق في سوق للأوراق المالية على مستوى العالم.

وشهد الطرح إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد على 124.6 مليار درهم بسعر العرض النهائي، مما يعني تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 47 مرة لجميع الشرائح مجتمعةً بسعر العرض النهائي. وجذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلباً كبيراً من جميع أنحاء العالم لتصل إلى 105.0 مليارات درهم، ما يشير إلى زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 46 مرة بسعر العرض النهائي. كما شهد طرح المستثمرين الأفراد إقبالاً واسعاً من المستثمرين المحليين ليتجاوز الطلب على الاكتتاب 19.6 مليار درهم، مما يشير إلى زيادة تجاوزت 49 مرة.

وقال معالي سعيد الطاير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: يُظهر النجاح الكبير لبرنامج الخصخصة حتى الآن مضي الإمارة بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مضاعفة قيمة أسواقها المالية إلى 3 تريليونات درهم. ويعتبر سعي الشركات لزيادة رؤوس أموالها عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام جزءاً حيوياً من المنظومة المالية ككل. ويؤكد هذا الإقبال الهائل من المستثمرين على الاكتتاب في أسهم «إمباور»، مكانة دبي كمركز مالي دولي مزدهر والعمق الحقيقي والطلب المتزايد في أسواقها المالية. ويعكس نجاح الاكتتاب أيضاً الإيمان الراسخ بمتانة الأسس الاستثمارية للشركة وعرض القيمة المجزي الذي تقدمه.

محطة مهمة

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: هذه بالفعل لحظةٌ تاريخية لشركة «إمباور»، ومحطة مهمة في مسار دبي نحو تحقيق طموحاتها بأن تصبح مركزاً مالياً عالمياً رائداً. ويعكس نجاح الاكتتاب ثقة المستثمرين بالدور الذي تلعبه الشركة في دعم النمو الاقتصادي السريع للمدينة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم «إمباور» بسوق دبي المالي في 15 نوفمبر وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 13,3 مليار درهم.

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