«استثمر في الشارقة» يعرض محفزات الإمارة للأعمال في «القمة العربية البريطانية»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث «مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» (استثمر في الشارقة) فرص التجارة والاستثمار في مجموعة من القطاعات الرئيسة، مع نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الفكر، وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم العربي والمملكة المتحدة.

جاء ذلك خلال مشاركته في «القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثانية» بلندن والتي استضافتها «غرفة التجارة العربية البريطانية»، حيث ترأس محمد المشرخ، المدير التنفيذي لـ«مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر»، وفد المكتب المشارك.

وأكد أن اتفاقيات التجارة الحرة تسهل تدفق الاستثمارات الثنائية، وتعزز حيوية الروابط التجارية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وقال: التأثير الإيجابي لاتفاقيات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة وإمارة الشارقة سيفضي إلى النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وترسيخ التعاون في مجالات جديدة مبتكرة بما يخدم مصالح الجانبين، خاصة أن الشارقة تمتلك إمكانات غير محدودة في سبعة قطاعات عالية النمو، تشمل كلاً من النقل والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا الزراعية والغذائية، ورأس المال البشري والابتكار، والصناعة المتقدمة، والثقافة والسياحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز