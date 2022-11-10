«ثري إم» تدشن مقرها الإقليمي الجديد في مدينة دبي للإنترنت

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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دشنت شركة «ثري إم» 3M الأمريكية مقرها الإقليمي الجديد في مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم، الذي يضم كذلك مركزها الجديد للابتكار، والذي سيوفر تقنيات وابتكارات شركة «ثري إم» لعملائها في الإمارات والمنطقة، حيث يعرض مجموعة من الحلول التكنولوجية الفعالة من حيث التكلفة تم إنشاؤها خصيصاً للمنطقة.

وقال عمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري: «منذ أكثر من عقدين من الزمن، نجحت دبي في إرساء بيئة عمل تنافسية وجاذبة استقطبت كبرى وأهم صُنّاع التكنولوجيا في العالم، وذلك مع إطلاق مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم. ويأتي افتتاح المقر الإقليمي الجديد لشركة «ثري إم» تأكيداً إضافياً على الدور الفاعل الذي تضطلع به مجموعة تيكوم ومدينة دبي للإنترنت لترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للتكنولوجيا وحاضنة للمواهب والعقول المبدعة».

وأضاف: «يسرّنا أن تقوم شركة رائدة مثل «ثري إم» بتوسيع نطاق ابتكاراتها انطلاقاً من مدينة دبي للإنترنت، من أجل تزويد المنطقة بمجموعة أكبر من الابتكارات والحلول التكنولوجية، وإرساء نموذج قيّم لممارسات الاستدامة والمرونة في مكان العمل، بما يتماشى مع جهودنا وأهدافنا. ويعدّ هذا الإنجاز بالنسبة لعميل طويل الأمد دليلاً على الفرص الوافرة التي يزخر بها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك لبيئة الأعمال المتكاملة التي تقدمها مدينة دبي للإنترنت لمجتمعها من أجل دعم نموه وازدهاره».

التزام راسخ

وقال لاسيزلو مونفر، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «ثري إم»، إن هذه الخطوة تعكس التزام «ثري إم» الراسخ تجاه الإمارات، ودعمها رؤية دبي لتعزيز مكانة الإمارة كمركزٍ عالمي للابتكار والتصنيع، مستمدةً الإلهام من نهج القيادة الإماراتية الرشيدة، متوقعاً أن تكون الإمارات أفضل الأماكن للعمل عالميا خلال العقدين المقبلين.

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