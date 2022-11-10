اتفاقية مشاركة بالرمز بين «طيران الإمارات» و«طيران الخليج»

المصدر: دبي- البيان

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وقعت «طيران الإمارات» و«طيران الخليج» اتفاقية مشاركة بالرمز، تبدأ في ديسمبر المقبل، وسوف توفر الاتفاقية الجديدة اتصالات سهلة وخيارات موسعة لعملاء طيران الخليج للسفر إلى دبي، وما بعدها إلى مجموعة من وجهات «طيران الإمارات»، عبر أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأقصى. جرى توقيع الاتفاقية في اليوم الأول من معرض البحرين الدولي للطيران 2022. وقع الاتفاقية السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي، بحضور زايد الزياني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «طيران الخليج» وعدد من كبار مسؤولي الناقلتين.

وسوف تقوم «طيران الخليج»، بموجب الشراكة بوضع رمز التسويق الخاص بها GF على الرحلات، التي تشغلها «طيران الإمارات» انطلاقاً من دبي وخارج الأخيرة إلى مجموعة مختارة من أكثر الوجهات السياحية العالمية جاذبية، ما يوفر لعملاء «طيران الخليج» خيارات جديدة لقضاء العطلات.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: تسعدنا المشاركة مع «طيران الخليج» لنوفر لعملائها وصولاً أكبر وفرص اتصال قوية إلى وجهات فريدة على شبكتنا، تكملها خدمات «طيران الإمارات» المميزة على متن الطائرة طوال رحلاتهم من دبي، ونتطلع إلى العمل معاً وتحقيق المزيد وتعزيز علاقتنا مع طيران الخليج في المستقبل القريب.

من جانبه، قال القبطان وليد العلوي، الرئيس التنفيذي لطيران الخليج: نرتبط بعلاقات قوية مع «طيران الإمارات»، ونحن اليوم ندشن مستوى أعلى من التعاون مع العديد من الفرص بين الناقلتين.

تجارب جديدة

تأتي اتفاقية المشاركة بالرمز بين «طيران الإمارات» و«طيران الخليج» في وقت أصبح فيه المسافرون من دول مجلس التعاون أكثر اطلاعاً، ويبحثون بشكل متزايد عن تجارب جديدة ومتنوعة ومناطق جذب تتجاوز وجهات عطلاتهم التقليدية. كما توفر الشراكة للعملاء الراحة من خلال السفر بتذكرة واحدة وعمل إجراءات السفر للرحلة بأكملها، وسياسة موحدة للأمتعة.

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