تعاون بين «دي بي ورلد» و«الإمارات للتنمية» لتمويل الشركات الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت «دي بي ورلد»، مزوّد الحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، اتفاقية تعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، بهدف تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفرص الوصول إلى التمويل التجاري من خلال منصة التمويل التجاري التابعة لـ «دي بي ورلد». وتشمل الاتفاقية تحديد إطار عمل رسمي لمصرف الإمارات للتنمية و«دي بي ورلد» من أجل تقديم فرص التمويل التجاري إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية عبر استخدام منصة التمويل التجاري من «دي بي ورلد»، وتوفير حلول الخدمات المالية لدعم نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبين مصرف الإمارات للتنمية أنه يقدم خدمات التمويل التجاري والحلول المصرفية المبتكرة التي تضمن تحقيق النمو المستدام لجميع الأطراف المشاركة في مسيرة التنمية، من أجل المساهمة في دعم نمو وازدهار أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات. بينما؛ تسعى «دي بي ورلد» من خلال منصتها الرقمية إلى تيسير العلاقة التجارية بين المستوردين والمصدّرين وشركات الخدمات اللوجستية مع المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم.

وأوضح سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـمجموعة «دي بي ورلد»، السعي إلى توفير حلول تجارية جديدة ومجدية للمتعاملين، فضلاً عن تعزيز رقمنة النظام التجاري، وتمكين حركة التجارة الذكية عبر جميع الأسواق، مؤكداً على تحفيز إمكانات النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أهدافها.

من جانبه، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن الشراكة الاستراتيجية والحيوية مع شركة «دي بي ورلد» تهدف إلى تمكين النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، تماشياً مع الأجندة الوطنية لحكومة الإمارات، من خلال تعزيز فرص التمويل من أجل دعم نمو أعمالها بكل سهولة ويسر.

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