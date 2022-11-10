مذكرة تفاهم بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع ودار التمويل

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع اتفاقية جديدة مع دار التمويل؛ المؤسسة المالية المتخصصة في الاستثمارات وتقديم الحلول المالية التجارية، من شأنها تيسير وصول رواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى خدمات دار التمويل المالية، وتعزيز ريادة الأعمال في دولة الإمارات؛ الأمر الذي يعكس المساهمة القيمة التي يقدمها كل من صندوق خليفة ودار التمويل كمؤسستين رائدتين في قطاع تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة بهذه المناسبة: «نحن ملتزمون بدعمنا لرواد الأعمال من خلال نطاق واسع من الخدمات والحلول الابتكارية. ستتيح الاتفاقية مع دار التمويل خيارات متعددة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره مصدراً قيماً من المصادر المعززة للمنظومة البيئية لريادة الأعمال في دولة الإمارات، حيث يلعب هذا التعاون دوراً مؤثراً في تعزيز النشاط الاقتصادي في المنظومة، ويمد مواطني الدولة بالدعم الذي يمكنهم من تطوير مشاريعهم وتنميتها بثقة ويسر».

وقال محمد القبيسي، مؤسس دار التمويل: يسعدنا أن نتشارك مع الصندوق دعم رواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتأسيس وتنمية أعمالهم. ونحن من أولى المؤسسات المالية التي تقوم بذلك، حيث قدمت دار التمويل منذ تأسيسها في عام 2004 تمويلات بأكثر من 5 مليارات درهم للشركات المتوسطة والصغيرة.

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