اتفاقية بين «موانئ أبوظبي» ومصرف التنمية الدولي بالعراق

المصدر: (أبوظبي - وام)

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وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مبدئية مع مصرف التنمية الدولي في العراق «آي دي بي» لاستطلاع فرص التعاون المتاحة في مشاريع الموانئ والخدمات اللوجستية بهدف تحسين حركة التجارة بين دولة الإمارات والعراق.

وقع الاتفاقية الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، والدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي.

ويعد مصرف التنمية الدولي المؤسسة المالية الوحيدة في العراق المُجازة من قبل مصرف الإمارات المركزي لتقديم خدمات مصرفية مؤسسية، ويهدف إلى توفير خدماته لمتعامليه من الشركات، ودعم مشاريع بنى تحتية حيوية في البلدين.

وقامت مجموعة موانئ أبوظبي في إطار استراتيجية النمو والتوسع العالمي التي تنتهجها بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الرئيسية لاستطلاع فرص إدارة وتطوير موانئ وأصول لوجستية في العراق، ومن ضمنها الاتفاقية المبرمة في عام 2021 مع الشركة العامة لموانئ العراق، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي.

وأكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، حرص المجموعة على مواصلة توسيع عملياتها العالمية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، والذي أثمر عن تقديمها الدعم ومشاركة خبراتها الواسعة لتطوير العديد من الموانئ والأصول اللوجستية حول العالم، وقال: أمامنا أفق واسع من الفرص ومجال كبير لتحسين وتحديث الموانئ والخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية في العراق، ولا شك أننا سنقوم عبر تعاوننا مع مصرف التنمية الدولي باستطلاع العديد من المشاريع المتاحة التي تسهم في تعزيز الحركة التجارية.

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