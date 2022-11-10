تعزيز مكانة دبي وجهة شتوية من الطراز الأول لليخوت الفاخرة العالمية

المصدر: دبي - البيان

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تشارك سلطة مدينة دبي الملاحية، بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، في فعاليات قمة الخليج لليخوت الفاخرة 2022، التي انطلقت أمس وتختتم اليوم، وذلك على متن الفندق العائم «كوين إليزابيث 2» في ميناء راشد بدبي، حيث تعتبر القمة حدثاً سنوياً يجمع بين خبراء الصناعة البحرية وملاك وصناع اليخوت الفاخرة بهدف مناقشة مستقبل صناعة اليخوت الترفيهية، علاوةً على التحدث عن الفرص المستقبلية لتعزيز هذه الصناعة في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص.

وقال الشيخ سعيد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية إن منطقة الخليج بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص وجهة جذابة ومثالية لاستقبال اليخوت العالمية الفاخرة، مشيراً إلى جهود السلطة لتعزيز مكانة دبي البحرية كوجهة سياحية شتوية من الطراز الأول على خريطة اليخوت الفاخرة العالمية.

تسريع التفتيش

وأوضح أن السلطة تعمل حالياً على تسريع عملية التفتيش الجمركي لليخوت الأجنبية الزائرة لتصل إلى 30 دقيقة فقط لليخوت التي يزيد طولها على 100 متر دعماً لمبادرة «دبي وجهة شتوية لليخوت»، عبر البدء بتطبيق إجراءات التفتيش على اليخوت الأجنبية الزائرة من قبل مفتشي جمارك دبي فور وصولها إلى المرسى.

وأفاد بأن السلطة تتبنى رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بشأن تطوير القطاع البحري عن طريق تعزيز البنية اللوجيستية للمراسي والموانئ، مضيفاً أن السلطة تحرص على مقابلة جميع الشركاء الاستراتيجيين لمعرفة التحديات والاحتياجات التي يتطلبها القطاع البحري.

ومن جانبه،اشار عادل كلنتر، مدير إدارة تطوير الأعمال البحرية بسلطة مدينة دبي الملاحية، خلال كلمته ضمن المتحدثين بالجلسة الافتتاحية إلى العمل مع أبوظبي البحرية على إطلاق خريطة موحدة لجميع مراسي رسو اليخوت الأجنبية الفاخرة.

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