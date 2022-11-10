«غرفة عجمان» تروج للإمارة خلال «سوق السفر العالمي»

المصدر: (لندن - وام)

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شاركت غرفة تجارة وصناعة عجمان بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية في عجمان، في فعاليات «معرض سوق السفر العالمي 2022»، في لندن، التي اختتمت اليوم واستمرت 3 أيام، وذلك لبحث فرص التعاون والشراكات الخارجية والترويج لإمارة عجمان بوصفها وجهة مثالية للاستثمار والسياحة.

ترأس وفد غرفة عجمان محمود عثمان أبوالشوارب عضو مجلس الإدارة، وضم الوفد محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في غرفة عجمان.

وأكد محمود أبوالشوارب أهمية المشاركة للترويج للفرص الاستثمارية في عجمان وجذب واستقطاب الشركات وأصحاب الأعمال والمستثمرين، وتسليط الضوء على تطورات القطاع السياحي في الإمارة وما يمتلكه من فرص استثمارية تنافسية، كما تعزز المشاركة من استشراف مستقبل الأعمال بقطاعي السفر والسياحة.

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